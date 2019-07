LÖSEV’den kırmızı et yardımı

Lösemi ve kanser hastalarının tedavi için faaliyetlerde bulunan LÖSEV, Kurban bayramı öncesinde Lüleburgaz’a gelerek kayıtlı hastalarına kırmızı et kolisi yardımında bulundu.

Lösemi ve kanser hastalarının tedavisi için ülke çapında yardım faaliyetleri gerçekleştiren LÖSEV, hastalığın tedavisinde önemli bir besin değeri olan protein değeri yüksek kaliteli kırmızı et dağıtımlarında bulunuyor.Nisan ayında 14 bin, Mayıs ayında 8 bin, Haziran sonunda ise 3 bin 500 aileye et yardımında bulunan LÖSEV, gerçekleştirdiği çalışmalara hız verdi. Kayıtlı hastalarına yardımlarını sürdüren LÖSEV’in son durağı Lüleburgaz oldu. LÖSEV Yetkilileri tarafından 18 Temmuz 2019 perşembe günü 11.00’da Lüleburgaz Öğretmenevi’nde 8 kilogramlık kırmızı et kolileri dağıtıldı.