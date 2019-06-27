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LÖSEV’den kırmızı et yardımı

Adana’da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bünyesinde kayıtlı bulunan ailelere kırmızı et yardımında bulundu.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:07
LÖSEV’den kırmızı et yardımı

Adana’da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bünyesinde kayıtlı bulunan ailelere kırmızı et yardımında bulundu.


Et dağıtımlarına hız kesmeden devam eden ve Haziran sonunda 44 farklı ilde 3 bin 500 aileye et yardımı yapacak olan LÖSEV, 20 gün sonunda 50’den fazla il ve ilçede binlerce hastayla bir araya gelerek protein açısından değerli kırmızı et ve et ürünlerini elden teslim edecek.


Bu kapsamda Adana’da da et dağıtımı yapan LÖSEV,hastaları ile LÖSEV Adana İrtibat Ofisi’nde buluştu. Kırmızı et yardımı yapan LÖSEV aynı zamanda hastalara Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir eşliğinde eğitim verdi. Hasta ve aileler LÖSEV çatısında bulunmanın mutluluğunu paylaşarak tüm bağışçılara teşekkür ve dualarını iletti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:07
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