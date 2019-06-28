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LÖSEV'den kanser hastalarına et yardımı

Kanser hastalarına kırmızı et yardımlarını sürdüren LÖSEV, Kurban Bayramı'na kadar 30 bin aileye ulaşmayı hedefliyor

28 Haziran 2019 Cuma 17:00
LÖSEV'den kanser hastalarına et yardımı

İSTANBUL (AA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), birime kayıtlı olan tüm hastalara yılın 12 ayında kırmızı et yardımı yapıyor.

LÖSEV'den yapılan açıklamada, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmenin önemini vurgulanarak, protein kaynağı olan et ve et ürünlerinin tüketilmesinin hastaların beslenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğu ve sağlıklı beslenen lösemi hastalarının tedavi sürecini daha kolay atlatabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, vakfın mayıs ayında 8 bin 500 kanser hastası ve ailesine kırmızı et yardımı yaptığını, nisan ayından bu yana Türkiye genelinde 14 bin aileye et yardımı ulaştırdığı, Kurban Bayramı'na kadar ise 30 bin aileye ulaşmayı hedeflediği bildirildi. Açıklamada, Haziran ayının sonunda 44 ilde 3 bin 500 aileye et yardımı yapmayı hedefleyen LÖSEV'in, 20 gün sonunda 50'den fazla il ve ilçede binlerce hastayla bir araya gelerek, protein açısından değerli kırmızı et ve et ürünlerini elden teslim edeceği kaydedildi.

Marmara Bölgesi'nde dağıtımlara başlayan ekibin, İstanbul Avrupa Yakası'nda oturan kayıtlı hasta ve yakınları ile buluştuğu anlatılan açıklamada, programda, LÖSEV tarafından verilen eğitimler ile hem hastaların bilinçlendirildiği hem de et yardımlarının iletildiği aktarıldı.



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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:00
  1. kanser hastası
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  3. lösemi
  4. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV)

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