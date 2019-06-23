0553 313 94 23

LÖSEV’den çocuklara karne hediyesi

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)Adana Şubesi, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle çocukları, karne hediyesi olarak hayvanat bahçesine götürdü.

23 Haziran 2019 Pazar 09:55
LÖSEV’den çocuklara karne hediyesi

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)Adana Şubesi, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle çocukları, karne hediyesi olarak hayvanat bahçesine götürdü.


LÖSEV Adana Şubesi, karne alan kayıtlı hasta çocukları için Mersin’in Tarsus ilçesine gezi düzenlendi. Geziye anneleri ile beraber katılan çocuklar önce kahvaltıya götürüldü ardından Tarsus Hayvanat Bahçesi’ni ve şelaleyi gezdiler. Yeni yerler gören çocuklar aileleri ve arkadaşlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 09:55
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, oyunu Beşiktaş’ta kullandı
    1. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, oyunu..
    2. Binali Yıldırım: “Seçimleri AK Parti..
    3. Seçim için İstanbul’a gelirken 5 saat..
    4. Binali Yıldırım: “Bugün kırgınlıkları..
    5. Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi
    6. ‘Mursi İslâm şehididir’
    7. Binali Yıldırım oyunu kullandı
    8. 85 yaşındaki Saime nineden sandık..
    9. Solhan’daki öğrenciler için gezi..
    10. Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2..
    11. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan..
    12. Binali Yıldırım, oyunu kullandı
    13. Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında..
    14. Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir..
    15. Atıkların liraya dönüşüm projesinde..
    16. Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek..
    17. Sözleşmeli sağlık çalışanları kadro..
    18. Zarifoğlu ve Karakoç rahmetle yad..
    19. Tunceli’de etkisiz hale getirilen..
    20. Dani Alves, PSG'den ayrılıyor
    21. Etiyopya devlet televizyonu:..
    22. Binali Yıldırım:"İstanbul halkının..
    23. Balıkesir polisi zehir tacirlerine..
    24. Kaleci Ebrar’dan Eskişehirspor yaz..
    25. TSK’ya yeni uçan kale
    26. Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu..
    27. Jandarmadan bölgesel güven ve huzur..
    28. Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı..
    29. 17 yaşındaki Elif yaşam savaşını..
    30. Polisten pokercilere, kumar baskını
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?