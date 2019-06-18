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LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle buluşturdu

Kurulduğu 1998 yılından bu güne dek lösemi ve kanser hastalarına maddi-manevi destekler götüren LÖSEV, bu kez çocuk ve gençlere karne hediyesi olarak keyifli zamanlar hediye etti.

18 Haziran 2019 Salı 12:42
LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle buluşturdu

Kurulduğu 1998 yılından bu güne dek lösemi ve kanser hastalarına maddi-manevi destekler götüren LÖSEV, bu kez çocuk ve gençlere karne hediyesi olarak keyifli zamanlar hediye etti.


Yüzde 90’ının asgari ücret ve altında gelire sahip olduğu, lösemi - kanser hastası ve ailelerine kıyafetten, beyaz eşyaya, kuru gıdadan et ürünlerine destekler sunan LÖSEV tüm bu desteklerin yanı sıra kişisel gelişim, mesleki eğitim, psikolojik destekler, moral ve motivasyon faaliyetleriyle bu zorlu yolculukta ailelerin yanlarında yer alıyorlar. LÖSEV, sağlık ve eğitim vakfı olarak çocuk ve genç hastalarının eğitim dönemini, eğitim desteklerinin beraberinde sosyal etkinlikleriyle de takip ediyor. Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle gelen karne heyecanı LÖSEV’de eğlenceyle karşılandı. Bu kapsamda Eskişehir’de oyun ve yemek konseptiyle ünlü Cafe Joy’da, çocuk ve gençlerle birlikte karne hediyesi olarak oyunlar oynanarak keyifli zamanlar geçirildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:42
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