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’LÖSEV İyilikler Tırı’ İzmirli ailelerle buluştu

LÖSEV İyilikler Tırı, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda İzmirli aileler ile buluştu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:16
’LÖSEV İyilikler Tırı’ İzmirli ailelerle buluştu

LÖSEV İyilikler Tırı, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda İzmirli aileler ile buluştu.


LÖSEV,“Anadolu’ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı” projesi ile Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi tüm Türkiye’de bir yandan hasta ve ailelerine iletilen et ve et ürünleri yardımları, diğer taraftan LÖSEV İyilikler Tırı yardımları hız kesmeden devam ediyor. Kayıtlı tüm hasta ve ailelere yapılan kuru gıda, et ve et ürünleri, giysi, temizlik malzemeleri, oyuncak gibi yüzlerce farklı desteğin yer aldığı LÖSEV etkinliği ile Anadolu yollarında, en uzak şehirlerden en uzak köylere kadar ulaşmanın ve oradaki lösemili ve kanserli çocukları güldürmenin mutluluğunun yaşandığı proje; Dikili, Foça, Urla, Çeşme, Alaçatı ve Gümüldür programında sonra İzmir Gündoğdu ile devam etti. LÖSEV yardım tırında gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardım LÖSEV’e kayıtlı lösemili çocuklar ve aileleri için hazır bulundu. Aileler, yardımlar içinden ihtiyaçlarına göre seçim yaptı. Özellikle LÖSEV’e kayıtlı çocuklar oyuncaktan bisiklete, kırtasiyeden çalışma masasına istedikleri şeyleri seçme fırsatını yakaladı.


Gün boyu renkli etkinliklerin de eşlik ettiği İyilikler Tırı, İzmir’in ardından Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Fethiye’deki diğer ailelerine iyilik taşımak üzere yoluna devam edecek.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:16
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