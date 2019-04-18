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LÖSEV ’İyilik Tırı’ Niğde’de

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından oluşturulan ’İyilik Tırı’ kanserli çocuk ve yetişkin hastalara yardım dağıtmak için Niğde’ye geldi.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:41
LÖSEV ’İyilik Tırı’ Niğde’de

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından oluşturulan ’İyilik Tırı’ kanserli çocuk ve yetişkin hastalara yardım dağıtmak için Niğde’ye geldi.


LÖSEV’in İyilik Tırı, bağışlanan kuru gıda, giysi, kırtasiye, oyuncak gibi ayni yardımları Niğde Ömer Halisdemir Meydanında kanserli çocuk ve yetişkin hastalara iletti.


İyilik Tırı aracılığıyla, oyuncak ve bisikletlere kavuşan çocukların yüzlerindeki gülümseme hiç eksik olmadı.


Niğde’de bir özel okulun 3. sınıf öğrencileri ise bu yıl dönem başında bir sınıf arkadaşlarının lösemi olduğunu öğrendi. Öğrenciler dönem boyunca çeşitli etkinlik ve yardım toplayarak LÖSEV’e bağışta bulundu.


Öğretmen Meltem Ünal ise, "Öğrencilerimiz lösemi olan sınıf arkadaşı için moral olması için etkinlikler yaptılar. Diğer çocuklara moral olması için dans gösterisi sundular. Çocuklarımız kendi kitaplarını getirdi ve satışını yaptık. Elde edilen geliri de LÖSEV’e bağışladık" dedi.


Niğde’deki lösemili ve diğer tanılı kanser hastalara ayni yardımları ilettiklerini belirten Kayseri İrtibat Ofisi sorumlusu Mehmet Mergit, "İyilik tırımız Niğde’de. İhtiyaç sahibi kanser hastası kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 13:41
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