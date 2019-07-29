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Lösemiyi 2 kere yenen Umutcan, sünnetinde doyasıya eğlendi

Elazığ’da lösemi hastalığını 2 kere yenen Umutcan Deniz,sünnet düğününde doyasıya eğlendi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:59
Lösemiyi 2 kere yenen Umutcan, sünnetinde doyasıya eğlendi

Elazığ’da lösemi hastalığını 2 kere yenen Umutcan Deniz,sünnet düğününde doyasıya eğlendi.


12 yaşındaki Umutcan Deniz’e, 2,5 yaşındayken lösemi teşhisi konuldu. O dönem annesi Ayşe Kavak ile Bursa’da yaşayan ve ilk tedavisini burada gören Umutcan,zorlu süreç ve ağır tedaviler sonucunda 6,5 yaşında lösemiyi yendi. Ancak 2018 yılının başlarında hastalığı tekrar nükseden Umutcan, bu sefer Ankara’daki LÖSEV- LÖSANTEÇocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Deniz, burada yapılan tedavi sonucunda ikinci kez lösemi hastalığını yendi. Daha sonra annesinin temsilcisi olduğu LÖSEV Elazığ İl Temsilciliği tarafından Umutcan Deniz için Kültür Park Mamurat’ül Aziz Salonunda sünnet düğünü düzenlendi. İlk olarak Elazığ Belediyesi Kürsü Başı ekibinin konseri ile başlayan düğün,Elazığ Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Daha sonra katılımcıların alkışları ile sahneye çıkan Umutcan, gönlünce oynayarak doyasıya eğlendi.


Lösemiyi iki kere yendiğini ve lösemi hastalığı olan arkadaşlarına asla pes etmemeleri gerektiğini dile getiren UmutcanDeniz,“İlk lösemi olduğumda atlattım. İkinci defa lösemi tanısı konulduğunda pet etmedim. Asla pes etmek yok. Lösemili arkadaşlarımı da diyorum ki, asla pes etmesinler umutlarını yitirmesinler. Çünkü ben buradayım. Lösemi ile mücadeleyi 2009’dan beri sürdürüyordum. Şimdi 2019 yılında ise lösemi bitti. Lösemi olduğumda tedavi sürecinde çok yoğun ilaçlar aldım. Ağır tedaviler gördüm. Ama yine de LÖSEV, bu süreci atlatmama yardım etti.Bu mutlu günümde ise yanımda olanlara çok teşekkür ederim. Beni izleyen bütün lösemili arkadaşlarıma da Allah şifa versin” dedi.


Umutcan’ın çok zorlu süreçleri atlatarak lösemiyi yendiğini belirten anne Ayşe Kavak, “2019 yılında lösemi ile tanıştık. Umutcan o zaman daha 2,5 yaşındaydı. Biz o zaman Bursa’da yaşıyorduk, zorlu bir mücadeleye başladık.4 yıl süren bir tedavi sonucunda tam iyileşti derken 2014’te ikinci kez hastalığı nüksetti. Bu benim için yıkıcı oldu. Çünkü ben Umutcan’ın hem annesi hem de babası oldum. Tekrar ayağı kalktıkve dedik ki biz bu hastalığı bir kere yendik ikinci defa da atlatırız. Mücadeleye daha zorlu bir şekilde başladık. Çünkü Umutcan’ın, ilik nakli olması gerekiyordu. Uzun bir süreç ve ağır tedaviler geçirdik. 2018’de tedavisini tamamladı. Bugün itibariyle sünnet olarak erkekliğe ilk adımını attı. Bunun gururu ve sevinciyle bu güzel günü yapmaya karar verdik. Diğer hastalarımıza da umut ve moral olsun diye inşallah şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.


Umutcan ile Lösemi tanısı koyulduğunda tanıştıklarını aktaran LÖSEV Sosyal Hizmetler Koordinatör Yardımcısı Nilay Ermiş ise, "Umutcan ve annesi çok uzun ve zorlu bir süreç geçirdi. Bizler de bu süreçte LÖSEV olarak her zaman ailemizin yanındaydık. Bugün de Umutcan’ın sünnet düğünü için Elazığ’a geldik. Onun bu mutlu gününde LÖSEV ailesi olarak onun yanındayız. Elazığ’da Umutcan’a lösemi teşhisi koyulduğunda Ankara’daki hastanede LÖSENTA’da tedavi olmaya başladı. Tam iyileşme sürecindeyken iyileşmesi tamamlanmadan 2014 yılında tekrardan hastalığı nüksetti. Yine bu zorlu süreci Ankara’daki hastanemizde tedavi oldu. Biz LÖSEV olarak özellikle ailelere maddi ve manevi destek sağlayan bir vakıfız. Sadece Lösemi değil kanser tanısı alan hastalarımıza yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Özellikle bu Kurban Bayramı bizim için çok önemli. Bu dönemde aldığımız kurban bağışlarımız tedavi sürecinde olan hastalarımıza yıl içerisinde et yardımlarını ulaştırmamızı sağlıyor. Et yardımı da onların protein yardımını sağlıyor ve tedavilerini çok olumlu etkiliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:59
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