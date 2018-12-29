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Lösemili çocukların yeni yıldan beklentisi sağlık

LÖSEV tarafından düzenlenen yeni yıl etkinliğinde doyasıya eğlenen lösemili çocuklar, yeni yılda sağlıklarına kavuşmayı diledi

29 Aralık 2018 Cumartesi 18:56
Lösemili çocukların yeni yıldan beklentisi sağlık

İSTANBUL (AA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), bünyesindeki lösemili çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenledi.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen etkinlikte, lösemili çocuklar yeni yılı doyasıya eğlenerek, karşıladı.

Şarkılar söyleyerek, dans eden çocuklar yeni yıl pastası kesti. Dernek tarafından hazırlanan yılbaşı hediyeleri, çocukların yüzünü güldürdü.

Çocukların yeni yıla umut ve sevinçle girmesi için ailelerine gıda, giysi, oyuncak ve nakit yardımlarını artıran LÖSEV, bin 20 lösemili çocuğun ailesine biner lira yardımda bulundu.

Öte yandan, dernek gönüllüleri, Türkiye çapında hastanelerde yatan, tedavisi devam eden çocukları hastanelerde ziyaret ederek, onlara da yeni yıl hediyelerini ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, her yıl olduğu gibi bu yılı da lösemili çocuklar ve aileleriyle bir arada karşıladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin dört bir yanında çocuklar için partiler düzenlediklerini aktaran Ünver, "Herkesin yeni yıl dileği farklıdır ama biz LÖSEV olarak tüm çocuklarımızın sağlıklarına kavuştuğu, mutlu bir yıl olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 18:56
  1. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV)
  2. yeni yıl
  3. yılbaşı

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