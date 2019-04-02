0553 313 94 23

Lösemili çocukları mutlu etmek için seferber oldular

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesindeki bakımevlerinde kalan yaşlılar ve engelliler ile koruma altındaki çocuklar, lösemili çocuklar için oyuncaklar yapıyor- Oyuncaklar, hastanede tedavi gören çocuklara hediye edilecek

02 Nisan 2019 Salı 11:23
Lösemili çocukları mutlu etmek için seferber oldular

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesindeki bakımevlerinde kalan yaşlılar ve engelliler ile koruma altındaki çocuklar, lösemili çocuklara oyuncaklar hazırlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Nesiller Buluşuyor Çocuklar Gülümsüyor Projesi"ne destek için çalışmalara başlayan yaşlılar, engelliler ve koruma altındaki çocuklar, tığlarla iplerden birbirinden renkli oyuncaklar yapıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, Bakanlık olarak, kurumlarda kalanların kaliteli yaşam sürmeleri için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Nesiller Buluşuyor Çocuklar Gülümsüyor Projesi' kapsamında kurumlarda hizmet alan kişiler, lösemili çocuklar için oyuncak yapıyor." diyen Kenç, oyunların lösemili çocuklar için yapılmasının insanları hem hüzünlendirdiğini hem de gururlandırdığını söyledi.

Kenç, yapılan oyuncakların lösemi hastası çocuklara hediye edileceğini bildirdi.

Usta öğretici Gülay Kavak da kurumlarda kalanların boş zamanlarını değerlendirmesi açısından bu tür etkinlikleri sürekli yaptıklarını anlattı.

Çalışmaya katılan yaşlı, engelli ve çocukların severek oyuncakları yaptığını kaydeden Kavak, oyuncakları hastanelerde tedavi gören çocuklara hediye edeceklerini kaydetti.

Elazığ Beyyurdu Rehabilitasyon Merkezindeki hastalardan Yeter Ünlü, 8 yıldır kurumda tedavi gördüğünü, tedavisi dışında insanlara fayda getirecek etkinliklere katıldığını söyledi. Ünlü, "Çocukları mutlu etmek için çalışıyorum." dedi.

Nursen Başar da 6 yıldır huzurevinde kaldığını belirterek, "Buradaki huzuru, mutluluğu başka yerde görmedim. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan sağlayıp bizi burada barındırdıkları için. Çeşitli etkinliklere katılıyoruz." diye konuştu.

Başar, lösemili çocuklar için oyuncaklar yapmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hamide Aygün de "Lösemili çocukların mutluluğu için çalışıyoruz. O çocuklar sevinsin diye çalışıyoruz. Böyle güzel şeyler yapınca kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:23
  1. Elazığ
  2. lösemili çocuklar
  3. Oyuncak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    6 ay sonra yemek yiyebildi
    1. 6 ay sonra yemek yiyebildi
    2. Çorum’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2..
    3. Düzce Üniversitesi sunduğu bildiri ile..
    4. Yazar ve Radyo Programcısı Engin..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valisi..
    6. S. Arabistan'dan Kaşıkçı'nın..
    7. Pele Erol’un anıları kitap oldu
    8. Düzce Üniversitesi Zamanın Tanıkları..
    9. Avrupa basını yine fitne peşinde
    10. İtalya Serie A ekibinden sürpriz..
    11. Bitlis’te otizm farkındalık yürüyüşü
    12. GMİS’e tebrik ziyaretleri sürüyor
    13. Gördes’te çıkan yangın korkuttu
    14. Denizli'nin 3 ilçesinde seçim..
    15. Ak Parti, Zonguldak'ta itiraz etti
    16. "Efsane olmak istiyorum"
    17. Eski Türk filmlerinden etkilenip milli..
    18. Kulu’da kan bağışına yoğun ilgi
    19. Aksaray’da zincirleme trafik kazası: 2..
    20. Van Ekonomi Konseyinden seçim..
    21. Amatör olta avcılarına boy limiti..
    22. "Muhammed Furkan Özbek ismini tüm..
    23. Şehitlerimize ve ordumuza armağan...
    24. Bundesliga'nın dev kulübü Abdullah..
    25. Elektriğe zam iddialarına cevap geldi
    26. Kayıp çocuğun ayakkabıları derede..
    27. Sincan Hayvanat Bahçesi’nin en yeni..
    28. Allah, Feto’nun şerrinden Türkiye’yi..
    29. Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
    30. Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Seçim sonrası Erdoğan'dan kritik atama
    Seçim sonrası Erdoğan'dan kritik atama
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe...
    Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe...
    CHP'den 'oy kaydırma' itirafı: Hata olmuş
    CHP'den 'oy kaydırma' itirafı: Hata olmuş