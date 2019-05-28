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Lösemili çocuklar haftası Kdz. Ereğli’de kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 18.

28 Mayıs 2019 Salı 00:58
Lösemili çocuklar haftası Kdz. Ereğli’de kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 18. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.


18. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası bu yıl Kdz. Ereğli’de düzenlenen törenle kutlandı. Çınaraltı bölgesinden bando eşliğinde başlayan Lösemili Çocuklar haftası yürüyüşüne Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, AK Pati İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sevdekar Aras İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, LÖSEV temsilcileri, STK yöneticileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Düzenlenen törende, Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki yunus ekiplerinin de refakat ettiği kortej, sahil kesiminde bulunan Amfi tiyatroda son buldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, LÖSEV Zonguldak İl Temsilcisi Tarkan Atik Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında bin 200 ila bin 500 yeni Lösemi vakası görülmekte olduğunu belirtti. Atik, konuşmasında “Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında bin 200 ila bin 500 yeni Lösemi vakası görülmektedir. 20 yıl önce yüzde 20 olan başarı oranını, LÖSEV sayesinde yüzde 92 olarak çıtayı yükseltmiş durumdayız. Bunda en büyük gerçek kahramanlar, iyileşmeyi gayretleriyle başaran Lösemili çocuklarımızdır. LÖSEV olarak dünyadaki tüm lösemili çocukların kardeş olduklarını dünyaya duyurmak, hak ettikleri özel ilgiyi onlara vermek istiyoruz.”Lösev Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu Sümeyra Bilen ise konuşmasında bağışçıların destekleri ile bugünlere geldiklerini belirtti. Bilen konuşmasında, “1998 yılından bu yana LÖSEV çok değerli çalışmalar yürüttü. Bu çalışmaları yürütürken, değerli bağışçılarımız, gönüllülerimizin destekleri sayesinde bugüne gelebildik. Bugün Ereğli halkı ile yetkilileriyle birlikte 18. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nı kutluyoruz. Hepinizi aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz, teşekkür ederim” dedi.


Konuşmaların ardından protokol, tertip komitesi üyeleri, LÖSEV yöneticileri ve korteje katılan çocuklar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutlama programı çerçevesinde ilçedeki çeşitli okullar halk oyunları ve dans gösterileri gerçekleştirerek protokolün beğenisi kazandı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 00:58
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