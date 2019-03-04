Lösemi olan arkadaşları için gönüllü ordusu kurdular

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir grup öğrenci çok özel bir projeye imza attı. Okul arkadaşları lösemi olan öğrenciler Turgutlu’da gönüllü ordusu kurarak kan bağışı ve donör konusunda Türk Kızılayı ile ortak proje düzenledi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğrenciler, lösemi hastası arkadaşları için kan bağış kampanyası düzenledi. Turgutlu Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu öğrencisi Eylül Tezgel için düzenlenen kan bağışı kampanyasına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Okul Müdürü Mehmet Taşçı, öğrenci veliler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrenciler, mahallelerinde kapı kapı gezerek bağış için çağrıda bulunurken, yaptıkları bağış kampanyasında 250 kök hücre, 185 ünite kan bağışı yapıldı.

Öğrencilerinin bir ay boyunca kapı kapı dolaşarak bin 360’ın üzerinde donör topladığını belirten Okul Müdürü Mehmet Taşçı, "Öğrencimiz Eylül Tezgel için bu kampanyayı başlattık. Öğrencimizin maalesef lösemi hastalığına yakalandığını öğrendik. Bunun içinde kan bağışı ve ilik bağışı için farkındalık oluşturmak istedik. Bu projemize bütün öğrencilerimizi dahil etmek istedik. Çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmelerini istedik. Yaklaşık 1 aydan bu zamana kadar öğrencilerimiz sokak sokak, kapı dolaşarak, anne ve babalarının iş yerlerinde ki mesai arkadaşlarına kan bağışı ve ilik naklinin öneminden bahsedip, donör topladılar. Şuana kadar bin 360’ın üzerinde donör toplandı. Bugün burada yapılan bağışlarla inşallah Eylül’e ve bütün Eylüller’e şifa olur" ifadelerini kullandı.