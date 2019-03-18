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Lösemi hastası Öykü Arin’e sürpriz doğum günü

Lösemiyle mücadele eden ve salı günü 4 yaşına girecek Öykü Arin Yazıcı için sürpriz bir erken doğum günü kutlaması düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:47
Lösemi hastası Öykü Arin’e sürpriz doğum günü

Lösemiyle mücadele eden ve salı günü 4 yaşına girecek Öykü Arin Yazıcı için sürpriz bir erken doğum günü kutlaması düzenlendi.


Yaşaması için ilik nakli gereken lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı, yarın, 19 Mart Salı, 4 yaşına gidecek. Öykü ve ailesi Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin mücadelesi, uygun bağışçı bulabilmek için Türkiye’den Almanya ve İngiltere’ye yayılan kampanyalar kök hücre bağışı konusunda büyük bir farkındalık oluşturdu.


Tedavisine Antalya’da devam eden Öykü Arin, doğum gününde çocuk orkestrası Şubadap’la buluşmak istedi. Öykü Arin’in isteği üzerine hareket geçen Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park’ta hafta sonu sahne alan Şubadap konserine Öykü Arin’i de davet etti. Annesi Eylem Yazıcı’yla parka gelen Öykü Arin, diğer çocuklarla birlikte Şubadap’ın şarkılarına eşlik etti.


Teneffüs Park’ta Salı günün 4 yaşına girecek Öykü Arin için sürpriz bir kutlama da yapıldı. Karşısında mumlarla süslenmiş doğum günü pastasını görünce küçük bir şaşkınlığın ardından büyük bir sevinç yaşayan Öykü Arin, bir dilek tutarak mumları üfledi. Öykü Arin, tek dileğinin sokakta koşarak arkadaşlarıyla oynamak olduğunu söyledi.


Öykü’nün bu sürprizle gerçekten çok mutlu olduğunu söyleyen anne Yazıcı,“Öykü’nün dileğini gerçekleştirmek için herkesin yardımına ihtiyacımız var. Kampanyalarımız devam ediyor. Ancak henüz uygun donör bulunamadı. Sesimizi duyurmamızda emeği geçen başta Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Teneffüs Park yetkililerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:47
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