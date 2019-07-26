Lösemi hastası Köseoğlu: "Mevlüt Abi olmayı hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, lösemi tedavisi gören Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu’nu telefonla arayıp moral verdi. Bakan Çavuşoğlu’na sosyal medyadan teşekkür eden Köseoğlu, "Hem destekleriniz için ama daha çok bana ve aileme bütün sıcaklığıyla Mevlüt Abi olmayı hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonla konuştuğu lösemi hastası öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu’na tedavi sürecinde yanında olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu’nun desteğinden çok mutlu olan Köseoğlu, duygularını Twitter hesabından, "Ben çok protokol insanı değilim. İnsanları unvan değil, kalple severim. Değerli büyüğüm Mevlüt Çavuşoğlu, telefon açıp ’Abim nasılsın? Ben hep buradayım. Neye ihtiyacın olursa hep yanındayım. Serdar abimlere ve sevgili ailene selam söyle, biz buradayız.’ diyerek onlarca kere yanımızda olduğunu tekrarladı. Alanya’da bütün hemşehrilerimizin, herkesin tek yürek olmasıyla nasıl duygulandığını, gururlandığını söylerken, karşılıklı sesimiz titredi. Hem destekleriniz için ama daha çok bana ve aileme bütün sıcaklığıyla Mevlüt Abi olmayı hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim" sözleriyle paylaştı.

Öte yandan, yendiği hastalığıyla tekrar mücadele etmeye başlayan Köseoğlu için Alanya ilçesindeki anıt önünde Türk Kızılayı tarafından çadır kuruldu.