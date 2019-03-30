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Lösemi hastası çocuğun tek hayali Musa Sow ile gerçek oldu

Lösemi hastası olan 14 yaşındaki Mehmet Polat’ın, ünlü futbolcu Musa Sow ile görüşme hayali gerçek oldu.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:10
Lösemi hastası çocuğun tek hayali Musa Sow ile gerçek oldu

Lösemi hastası olan 14 yaşındaki Mehmet Polat’ın, ünlü futbolcu Musa Sow ile görüşme hayali gerçek oldu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Musa Sow imzalı formasını lösemi hastası çocuğa hediye etti.


Gaziantep Fenerbahçeliler Derneğinin yoğun uğraşları sonrası lösemi hastası Mehmet Polat’ın Musa Sow’u görme hayali gerçek oldu. Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten lösemi hastası Mehmet Polat, göz yaşlarına hakim olamadı. Musa Sow ise tekrar ziyaret etme sözü verdi.


Lösemi hastası Mehmet’in hayalini gerçekleştirmek için sürpriz yapan Musa Sow, "Artık Fenerbahçe’de oynamıyorum o yüzden sana Gazişehir Futbol Kulübü formasını sana hediye etmek için geldim. Umarım hoşuna gider. Umarım Allah sana yardım eder. Bende seninleyim. Bir şeye ihtiyacın olursa buradayım inşallah" dedi.



"Onun için çok dua edeceğim"


Sow, "Biz bugün burada Mehmet kardeşimizleyiz. Bu durum bize çok üzüntü veriyor. Ancak yapacak bir şey yok. Biz onun için her zaman buradayız ama hayat böyle. O yüzden hayatımızda her gün elhamdülillah demeyi bilmeliyiz. Onun için çok dua edeceğim. Bazı insanlar hasta oluyor. Bazı insanların ekonomik durumları iyi olmuyor. Bu yüzden herkes kendi durumu için her gün elhamdülillah demesi gerekiyor. Bugün buraya gelmiş olmam onun hayalini gerçekleştirmiş olmam tabiki beni mutlu etti ama genel olarak üzüntülü bir durumdayız. Umarım daha iyi olur. Bugün gelip onu mutlu ettim. Zamanım olunca belki yine gelebilirim. Elimden gelen ne varsa yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.



"Sow ile görüşmek hayalimdi"


Musa Sow’un ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten ve gözyaşlarına hakim olamayan lösemi hastası Mehmet Polat, "Şu an çok mutluyum. Sow ile görüşmek hayalimdi. Çok mutlu oldum onu görünce. Çok farklı bir duygu. Çok heyecanlandım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.


Ziyaret sonrası konuşan lösemi hastası Mehmet Polat’ın ağabeyi Harun Polat, kardeşinin hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, "Mehmet Polat’ın ağabeyiyim. Bugün burada çok duygusal anlar yaşadık. Gerçekten kelimeler kifayetsiz kaldı. Çok mutluyuz. Gaziantep Fenerbahçeliler Derneğine ve Musa Sow’a çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu onun hayaliydi. Hayali gerçekleşti. Bunu yaşadığımız için ne mutlu bize. Çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz" dedi.



"Herkesin duasını istiyoruz"


Mehmet’in hayalini gerçekleştirmek için uğraştıklarını vurgulayan Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Sinan Camcıoğlu, "Mehmet Polat kardeşimizin durumunu öğrenmiştik. Takip ediyorduk. Daha öncede ziyaret etmiştik. Musa Sow her Fenerbahçeli için efsanedir. Kardeşimizin de en büyük hayallerinden bir tanesiymiş tanışmak. Ailesi ile iletişim halindeydik. Bu hayalini öğrendik. Gazişehir Futbol Kulübüne teşekkür ederiz bizi kırmadılar. Musa Sow’a teşekkür ederiz geldiler ve kardeşimizle birlikte oldular çok duygusal anlar yaşandı. Herkesin duasını istiyoruz. Mehmet kardeşimiz çok iyi olacak inşallah" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:10
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