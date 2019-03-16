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Lösemi hastası Çınar için "kök hücre bağışı" kampanyası

İlik nakli bekleyen lösemi hastası 13 yaşındaki Arhan Çınar Cengiz'in ailesi, oğullarına ve benzer durumdaki çocuklara umut olması için Türk Kızılay ile birlikte "kan ve kök hücre bağışı kampanyası" başlattı- Arhan Çınar'ın babası Orhan Cengiz:- "Hem oğluma hem de bütün hasta çocuklara umut olması açısından bu kampanyayı başlattık. Ne kadar çok kök hücre bağışı elde edersek o kadar çok çocuğumuza umut olacağız"

16 Mart 2019 Cumartesi 18:19
Lösemi hastası Çınar için "kök hücre bağışı" kampanyası

ANKARA (AA) - İlik nakli bekleyen lösemi hastası 13 yaşındaki Arhan Çınar Cengiz'in ailesi, oğullarına ve benzer durumdaki çocuklara umut olması için Türk Kızılay ile "kan ve kök hücre bağışı kampanyası" başlattı.

Başkentte, ilik nakli bekleyen lösemi hastası 13 yaşındaki Arhan Çınar'ın babası Orhan Cengiz, Türkiye'de kan ve kök hücre bağışı bekleyen birçok hasta olduğuna dikkati çekerek, vatandaşları kan ve kök hücre bağışında bulunmaya çağırdı.

Cengiz, oğlunun 8 yaşından beri lösemi ile mücadele ettiğini belirterek, hastalığın üçüncü kez tekrarlaması nedeniyle ilaç tedavisinin uygulanmadığını söyledi.

Oğlunun hayata tutunabilmesi için ilik nakli olması gerektiğini söyleyen Cengiz, "Oğlum, hastalığının tekrarlanmasının ardından tekrar hastaneye yatırıldı. Oğlum ilk kemoterapisini gördü ve şu an vücudunu nakil sürecine hazırlamaya çalışıyorlar. Oğlum ikinci kemoterapiyi gördükten sonra uygun donör bulunduğu takdirde nakil gerçekleşecek." dedi.

Cengiz, uygun donör bulmanın çok zor olduğunu vurgulayarak, "Hem oğluma hem de bütün hasta çocuklara umut olması açısından bu kampanyayı başlattık. Ne kadar çok kök hücre bağışı elde edersek o kadar çok çocuğumuza umut olacağız." ifadelerini kullandı.

- "3 tüp kan ile hayat kurtarıyorsunuz"

Kampanyayı Türkiye'de kök hücre bağışlarının yapıldığı Türk Kızılay ile yürüttüklerini belirten Cengiz, "İnsanlar kök hücre bağışında bulunmanın ne kadar basit olduğunun farkında değiller. Bağışta bulunmak isteyenler, 3 tüp kan bağışı yapıyorlar. Bunun ardından uyumlu donör bulunursa, kök hücre yine çok basit bir yöntemle alınıyor ve hastaya naklediliyor. 3 tüp kan ile bir insanın hayatını kurtarıyorsunuz." diye konuştu.

Cengiz, vatandaşları kan ve kök hücre bağışı konusunda duyarlı davranmaya çağırarak, her bir bağışın hayata tutunmaya çalışan hastalar için umut ışığı olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:19
  1. Arhan Çınar Cengiz
  2. kan ve kök hücre bağışı kampanyası
  3. lösemi

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