Lösemi hastası Aysima'nın babasının arkadaşlarından kök hücre bağışı

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - İlik nakli bekleyen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Aysima Cankıymaz'ın babasının Ankara Büyükşehir Belediyesindeki çalışma arkadaşları, Aysima ve benzer durumdaki çocuklara umut olması için Türk Kızılayına kan ve kök hücre bağışı yaptı.

Yaklaşık 6 ay önce lösemi tanısı konulan, ilk aşamada tedaviden olumlu yanıt alınan ancak bir süre sonra hastalığı tekrarlayan Aysima, sağlığına kavuşabilmek için dokularıyla uyumlu bir bağışçıdan yapılacak kök hücre naklini bekliyor.

Ailesinin tek çocuğu olan Aysima için kardeş verici seçeneği bulunmadığından, kemik iliği nakli bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü vericiye ait doku grubu antijeni bilgilerinin depolandığı Kemik İliği Bankası ve kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması için oluşturulan TÜRKÖK bünyesinde tarama yapılacak.

Aysima'nın babası Ahmet Emin Cankıymaz'ın çalışma arkadaşları, Kızılay tarafından Belediye binası içinde kurulan platformda, toplumda farkındalığın artırılmasını ve hasta çocuklara umut olmak için kan verdi ve kök hücre bağışında bulundu.

- "Bunu insanlık görevi olarak değerlendiriyoruz"

Ahmet Emin Cankıymaz'ın iş yerindeki arkadaşlarından Ankara Büyükşehir Belediyesinde görevli Mehmet Demirarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşamın çok kıymetli olduğunu belirterek, kan ve kök hücre bağışında bulunarak birilerine şifa olabilmenin vereceği mutluluğun tarif edilemez olduğunu söyledi.

Küçük Aysima başta olmak üzere tüm ihtiyaç duyan hastalara şifa olabilmek için bağışta bulunduklarını ifade eden Demirarslan, şunları kaydetti:

"Bu durumdan haberdar olmamız ve farkındalığımızın artması, arkadaşımızın çocuğunun lösemi olmasıyla birlikte başladı. Bu süreçte, insanların nasıl sıkıntı yaşadığını çok daha iyi anladık, bu konuda hepimizin üzerine düşen bir görev olduğunu ve bu nedenle hasta ve yakınları için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük.

Kendi imkanlarımızla, buradaki personel arkadaşlarımızla çevremize duyurduk. Türkiye'deki tüm lösemi hastalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu insanlık görevi olarak değerlendiriyoruz. Umarım, birden fazla insana yardımcı olabiliriz. Bir gün benim uygun donör olduğuma ilişkin telefonum çalarsa kendi çocuğuma gider gibi giderim."

- "Umarım aranılan doku bulunur"

Baba Cankıymaz'ın mesai arkadaşlarından Tevfik Acar da Aysima gibi ilik nakli bekleyen tüm hastalar için kök hücre bağışında bulunduğunu belirtti.

Bağışların yerini bulmasını temenni eden Acar, "Umarım aranılan doku bulunur ve tüm ihtiyaç sahibi insanlara şifa kaynağı oluruz." dedi.

Acar, bugüne kadar kemik iliği nakline ilişkin çok bilgi sahibi olmadığını aktararak, Aysima'nın hastalığından sonra çok daha duyarlı olduğunu ve yakın çevresindeki herkese kan ve kök hücre bağışında bulunmaları için çağrıda bulunduğunu söyledi. Acar, "Gerek sosyal medyadan gerekse sözlü olarak elimizin ulaştığı yere kadar farkındalığın artırılabilmesi için çalışıyorum. Halkımızın da gerekli duyarlılığı göstereceğinden eminim." diye konuştu.

- "Bağış yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaşabileceğiz"

Baba Cankıymaz'ın çalışma arkadaşlarından Seda Tarhan da Aysima'nın hastalığına çok üzüldüklerini belirterek, "Genel anlamda tüm ihtiyaç duyan kişiler için kan ve kök hücre bağışı için buradayız." ifadesini kullandı.

Kemik iliği nakli hakkında daha önce de bilgi sahibi olduğunu, bunun için bağışçı olmanın yaşamsal önem taşıdığını bildiğini ifade eden Tarhan, bu şekilde birçok insan için faydalı olunabileceğini söyledi. Tarhan, "Bağış yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaşabileceğiz. Daha önce kan bağışında bulundum, şimdi kök hücre bağışı için buradayım. Aysima'ya umut ışığı olacağımız için çok mutluyum. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi tüm çocuklar ve aileleri için de bağışta bulunarak destek ve umut olacağız." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Bir gün dokularının bir hasta için uyumlu çıktığı belirlenerek kemik iliği nakli için aranmayı çok arzu ettiğini dile getiren Tarhan, "Bu durumda inanın çok mutlu olurum. Ben ve benim gibi herkesin bağışçı olmak asli görevimiz. Böyle bir telefon geldiğinde benim koşa koşa gideceğimden emin olabilirsiniz." dedi.