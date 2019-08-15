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Lösemi hastası Ahmet Eren'in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

Kocaeli'de tedavisi devam eden lösemi hastası 3 yaşındaki Ahmet Eren'in itfaiyeci olma hayali, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
Lösemi hastası Ahmet Eren'in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tedavisi devam eden lösemi hastası 3 yaşındaki Ahmet Eren Yeni'nin itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü.

İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Turan ve İlknur Yenen çiftinin 3 yaşındaki oğulları Ahmet Eren'e bir süre önce lösemi teşhisi konuldu.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Onkoloji Ünitesinde tedavi gören Ahmet Eren'in itfaiyecilere olan sevgisi ve itfaiyeci olma hayali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ulaştı.

Adresi öğrenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yahya Kaptan itfaiye grubu, Ahmet Eren'in evine doğru yola çıktı.

Evin bulunduğu sokağa giren itfaiyeciler, araçların sirenlerini çalmaya başladı.

Bunun üzerine sokağa çıkan Ahmet Eren, yaşadığı mutlulukla itfaiyecileri karşıladı.

Ahmet Eren'e itfaiyeci kıyafeti, kaskı ve oyuncak itfaiye arabası hediye eden ekipler, daha sonra çocuğu itfaiye aracına bindirdi.

İtfaiyeci olma hayali gerçekleşen lösemi hastası Ahmet Eren için itfaiye araçlarıyla bir süre mahallede tur atıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
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