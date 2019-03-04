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Lösemi hastaları Lösante Hastanesi’nin tam kapasite çalışmasını istiyor

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) üyeleri, LÖSEV Sağlık Kenti’nin tam kapasite çalışması için Sağlık Bakanlığı’ndan yardım beklediklerini söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:46
Lösemi hastaları Lösante Hastanesi’nin tam kapasite çalışmasını istiyor

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) üyeleri, LÖSEV Sağlık Kenti’nin tam kapasite çalışması için Sağlık Bakanlığı’ndan yardım beklediklerini söyledi.


Hasta aileleri adına konuşan Derya Kürbüz, etdavi bekleyen hastaların yüzde 100 başarı ile tedavi etmek istediklerini ifade ederek; “Yıllardır yüzde 20 kapasite ile çalıştırılan, tam donanımlı hazır bekleyen 400 yatak sayısından yalnızca 75’ine hasta yatırma izni verilip 325’i boş bekletilen yoğun bakım servisleri, ameliyathaneleri, radyoterapi ve yetişkin kemik iliği nakli servisleri tam donanımlı hazır olmasına rağmen ruhsat verilmediği için 2 yılı aşkın süredir boş bekletilen, kullandırılmayan, çürümeye bırakılan kalp anjiyografi cihazına bile ruhsat verilmediği için kullanılamayan ve kalp damar cerrahisi kliniği ile yoğun bakım servisleri açılamayan, kanser tedavisinde çok önemli bir cihaza sahip olunmasına rağmen çalışamayan radyoterapi kliniğimize de ruhsat verildiği takdirde Lösante Hastanesi artık tam kapasite çalışacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Kamu hastanesi gibi hiçbir ilave ücret almaksızın sunmayı taahhüt ettiğiniz takdirde talepleriniz tekrar değerlendirilecektir’ cevabı sevindiricidir. LÖSEV’in tek derdi daha fazla lösemili ve kanserli çocuğumuzun hayatını kurtarmaktır. Biz, çocuk ve yetişkin kanser kalp veya yoğun bakım bekleyen hastamızı yüzde 100 başarı ile tedavi etmek istiyoruz” dedi.


Hatice Şenkulak ise Sağlık Bakanlığı’ndan 5 iş günü içerisinde ruhsat verileceğinin açıklanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek; "Elbette özel bir hastanenin doktor maaşlarının, elektrik, kira, ısıtma, sterilizasyon, güvenlik, yemek, temizlik, ulaşım gibi tüm giderlerinin devlet tarafından karşılandığı; vergi vermeyen, tıbbi malzeme, bakım, onarım gibi giderler ödemeyen kamu hastanesi gibi çalışması imkansızdır. Elbette bu koşullarda yüzde 92 tedavi başarısını aşıp yüzde 100 başarıya ulaşmak olanak dışıdır. Ama LÖSEV tam 20 yıldır imkansızları başarıyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu teklifi karşısında da LÖSEV’in cevabı ‘Teklifinizi kabul ediyoruz ve tam ruhsat + tam doktor’ kadrosu bekliyoruz. Sözümüz, sözdür; 5 iş günü içerisinde tam ruhsatımızı bekliyoruz. Herkes sözünde dursun ve artık bu sorun kökünden çözülsün. Artık daha fazla çocuğumuzu ve hastamızı kaybetmeyelim. Milletin tuğlaları ile yapılmış olan Avrupa’nın ilk ülkemizin en donanımlı LÖSEV Sağlık Kenti artık tam kapasite çalışsın. Artık lösemi ve kanser değil, Türkiye kazansın. Artık Sağlık Bakanlığı tam ruhsat versin de hayat kurtarmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:46
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