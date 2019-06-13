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Los Angeles’ta turizm acentelerine İstanbu Havalimanı tanıtıldı

Türk Hava Yolları’nın Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu ile gerçekleştirdiği etkinlikte turistik ve iş amaçlı seyahat edenlere hizmet veren ve Turizm sektöründe faaliyet gösteren acente yetkilileri hem açılan İstanbul Havalimanı hakkında bilgilendirildi hem de THY’nin ABD ve Amerika kıtasında gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili bilgi aldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:30
Los Angeles’ta turizm acentelerine İstanbu Havalimanı tanıtıldı

Türk Hava Yolları’nın Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu ile gerçekleştirdiği etkinlikte turistik ve iş amaçlı seyahat edenlere hizmet veren ve Turizm sektöründe faaliyet gösteren acente yetkilileri hem açılan İstanbul Havalimanı hakkında bilgilendirildi hem de THY’nin ABD ve Amerika kıtasında gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili bilgi aldı.


Konuklara yönelik olarak konuşan Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Türkiye turizminin giderek arttığını ifade ederek binlerce yıldır coğrafyada kurulana medeniyetlerden günümüze kalanların yanı sıra, Türkiye’nin çok kültürlü yapısı ile tarihten gıda turizmine birçok alanda gelen turistlerin ilgilerini karşılayabilecek olduğunu belirtti. Örnek olarak İstanbul’u gösteren Oğuz “İstanbul’un bütün bu çeşitlilik ve farklı kültürlerin bir arada olması ile bugün küresel bir kozmopolit şehirdir” dedi.


Oğuz, sözlerinin sonunda tüm konuklara Türkiye’yi ziyaret etmelerini söyleyerek, “Gelin ve kendi gözlerinizle görün” dedi.


THY Los Angeles Genel Müdürü Ersen Engin, yeni havalimanı ve THY’nin dünyadaki konumu hakkında bilgi verdikten sonra “Sizlere yeni evimize hoş geldiniz demek isterim. Nisan ayında Türk Hava Yolları taşınmayı tamamladı. İstanbul Havalimanı şu an dünyadaki en büyük havalimanı. Havacılığın yeni merkezi” diyerek yeni havalimanının yolcular için seyahat deneyimi kavramını değiştireceğini ifade etti. Ersen ayrıca İstanbul Havalimanı ile ilgili olarak “Yeni havalimanı doğu - batı, kuzey - güney arasında bulunuyor ve bulunduğu nokta nedeni ile dünya genelindeki havacılık içinde devasa bir büyüme potansiyeli gösteriyor” dedi.


Konuklara konuşmalardan sonra yeni havalimanı hakkında hazırlanmış videolar gösterilerek, havalimanının kapasitesi ile havalimanında yolculara sunulan konaklama ve servis hizmetleri ile ilgili videolar gösterildi. Sunumun ardından ise Türk şefler tarafından hazırlanan ve Türk mutfağının örneklerini içeren kuru patlıcan dolmasından, baklavaya uzanan bir menü ikram edildi.


Gecenin sonunda ise ayrılan konuklara THY tarafından hazırlanmış birer hediye paketi verildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:30
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