Londra'ya 'rahmet' yağdı! Şehir beyaza büründü İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan kar yağışı ile caddelerin beyaza bürünmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının şehrin batısında etkili olmaya devam ettiği öğrenildi. Meteoroloji uzmanları, geçtiğimiz hafta Londra’da azda olsa kar yağışı beklendiği ve sıcaklıkların düşeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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