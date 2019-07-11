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Londra’daki TTM çekim merkezi oldu

Dünya geneline yayılan Türk Ticaret Merkezlerinin 13’üncüsü olarak Londra’da açılan ve yapı malzemeleri grubundaki firmaları içerisinde barındıran Londra Seramik Türk Ticaret Merkezi yoluna başarı ile devam ediyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:59
Londra’daki TTM çekim merkezi oldu

Dünya geneline yayılan Türk Ticaret Merkezlerinin 13’üncüsü olarak Londra’da açılan ve yapı malzemeleri grubundaki firmaları içerisinde barındıran Londra Seramik Türk Ticaret Merkezi yoluna başarı ile devam ediyor.


Türk Ticaret Merkezi’nde (TTM) benzer ürün grubuna yönelik toplam 14 tane Türk firması olduğunu söyleyen Londra Seramik TTM İcra Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, düzenledikleri etkinliklerle TTM’yi çekim merkezi haline getirdiklerini kaydetti. Çetinkaya, yeni yer bulmaları durumda TTM’deki firma sayısının daha da artacağını belirtti.


Londra’daki TTM’nin sadece seramik, doğaltaş, mimari tasarım ofisleri ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu bir merkez olduğuna işaret eden Çetinkaya, başarının en önemli nedenlerinden birinin de menfaatleri ve hedef kitleleri ortak olan şirketleri bir araya getirmek olduğunu belirtti.


Çetinkaya, ilk adımı doğru bir lokasyon seçerek attıklarını belirterek, "Londra’daki tasarım haftasından sonra şehirdeki en büyük tasarım etkinliği olan ve sadece mimari tasarım ve inşaat malzemeleri tasarımına yönelik olarak düzenlenen Clerkenwell Design Week’e de ana sponsor olduklarını kaydeden Çetinkaya, "Clerkenwell Design Week herkesin bir etkinlik düzenlediği ve konuyla ilgili insanları semtte buluşturan önemli haftaydı. Bu sponsorluk bizim bilinirliğimizi ciddi şekilde artırdı. Gelenlere kendi karolarını tasarlama fırsatı verdiğimiz etkinliğimiz de büyük ilgi gördü. İngilizler bu etkinliği çok sevdi" dedi.


TTM’de yer alan tüm firmaların memnun olduğunu ve yeni firmaların da girmek için sırada beklediğini kaydetti. Çetinkaya, mevcut yeri genişletebilmeleri halinde yeni firmalara da kapılarını açacaklarını söyledi. TTM’lerde yer almanın prestij açısından da çok önemli olduğunu belirten Çetinkaya, "İhracat yapan bir firmanın kartvizitinde Londra veya diğer büyük merkezlerin adının yazılı olması firmanın algısını yükseltiyor. Ayrıca TTM’lerde 150 bin dolarlık firma başına tanıtım desteği veriliyor ve bu çok önemli bir fırsat. Ancak TTM’lerde firma olarak başarılı olmak için personel istihdam etmek çok önemli.


Çetinkaya, madencilik ve doğaltaş sektörünün ihracatının son durumu ile ilgili de bilgi verdi. Çetinkaya’nın verdiği bilgiye göre, Türkiye madende ihracat miktarı artmasına karşın ilk 6 ayda 2.13 milyar dolarla geçen yılın yüzde 6 gerisinde bulunurken, doğaltaşta da yüzde 8.3’lük kayıpla 867 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.


Maden ve doğaltaşta en büyük alıcının Çin olduğunu ve doğaltaşta Çin’e bağlı olarak geçen seneden bu yana bir gerileme yaşandığını söyleyen Çetinkaya, "Türkiye’nin ihracatının yüzde 40’ı Çin’e. Dolayısıyla oradaki bir daralma bizi direkt olarak etkiliyor. Bunun yanında ikinci büyük pazarımız olan ABD’de de küçük bir düşüş var. Biz Trump’ın gelmesi ile ABD inşaat pazarının hareketleneceğini düşünmüştük ama tahmin ettiğimiz gibi gelişmedi. Bu iki ülkedeki düşüşe karşın son dönemde Suudi Arabistan ve Hindistan tarafında ciddi artışlar görüyoruz. Özellikle Hindistan’ın doğaltaş hacminin büyüklüğünü ve 2030 öngörülerine göre Çin’e yaklaşacağını düşündüğümüzde buraya yaptığımız doğaltaş satışının artması bizi çok umutlandırıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:59
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