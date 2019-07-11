Londra'daki Seramik Türk Ticaret Merkezi'ne firmalardan yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Londra Seramik Türk Ticaret Merkezi (TTM) İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Londra Seramik TTM'de yer alan tüm firmalar memnun. Yeni firmalar da girmek için sırada bekliyor. Mevcut yeri genişletebilmemiz halinde yeni firmalara da kapılarımızı açacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya geneline yayılan Türk Ticaret Merkezleri'nin (TTM) 13'üncüsü olarak Londra'da açılan ve yapı malzemeleri grubundaki firmaları içerisinde barındıran Londra Seramik Türk Ticaret Merkezi yoluna başarı ile devam ediyor.

Londra Seramik TTM İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu TTM'de benzer ürün grubuna yönelik toplam 14 Türk firması olduğunu, düzenledikleri etkinliklerle TTM'yi çekim merkezi haline getirdiklerini kaydetti.

Çetinkaya, yeni yer bulmaları durumda TTM'deki firma sayısının daha da artacağını ifade ederek, Londra'daki TTM'nin sadece seramik, doğal taş, mimari tasarım ofisleri ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu bir merkez olduğunu, başarının en önemli nedenlerinden birinin de menfaatleri ve hedef kitleleri ortak olan şirketleri bir araya getirmek olduğunu aktardı.

İlk adımı doğru bir lokasyon seçerek attıklarını belirten Çetinkaya, TTM'nin bulunduğu Clerkenwell'i özellikle seçtiklerini ve İngiltere'ye göre dünyada metrekare başına en fazla mimarın düştüğü bölge olduğunu bildirdi.

Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Londra'daki tasarım haftasından sonra şehirdeki en büyük tasarım etkinliği olan ve sadece mimari tasarım ve inşaat malzemeleri tasarımına yönelik olarak düzenlenen Clerkenwell Design Week'e de ana sponsor olduk. Clerkenwell Design Week herkesin bir etkinlik düzenlediği ve konuyla ilgili insanları semtte buluşturan önemli haftaydı. Bu sponsorluk bizim bilinirliğimizi ciddi şekilde artırdı. Gelenlere kendi karolarını tasarlama fırsatı verdiğimiz etkinliğimiz de büyük ilgi gördü. İngilizler bu etkinliği çok sevdi."





- "TTM’ye girmek için firmalar sırada bekliyor"





Çetinkaya, TTM'de yer alan tüm firmaların memnun olduğunu ve yeni firmaların da girmek için sırada beklediğini belirterek, mevcut yeri genişletebilmeleri halinde yeni firmalara da kapılarını açacaklarını kaydetti. TTM'lerde yer almanın prestij açısından da çok önemli olduğunu belirten Çetinkaya, "İhracat yapan bir firmanın kartvizitinde Londra veya diğer büyük merkezlerin adının yazılı olması firmanın algısını yükseltiyor. Ayrıca TTM'lerde 150 bin dolarlık firma başına tanıtım desteği veriliyor ve bu çok önemli bir fırsat. Ancak TTM'lerde firma olarak başarılı olmak için personel istihdam etmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nde (İMİB) Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Çetinkaya, madencilik ve doğal taş sektörünün ihracatının son durumuna da değinerek, Türkiye'nin madende ihracat miktarı artmasına karşın ilk 6 ayda 2,13 milyar dolarla geçen yılın yüzde 6 gerisinde bulunduğunu, doğal taşta da yüzde 8,3'lük kayıpla 867 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çetinkaya, maden ve doğal taşta en büyük alıcının Çin olduğunu ve doğal taşta Çin'e bağlı olarak geçen seneden bu yana bir gerileme yaşandığını aktaran Çetinkaya, şu ifadelerde bulundu:

"Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ı Çin'e. Dolayısıyla oradaki bir daralma bizi direkt olarak etkiliyor. Bunun yanında ikinci büyük pazarımız olan ABD'de de küçük bir düşüş var. Biz Trump'ın gelmesi ile ABD inşaat pazarının hareketleneceğini düşünmüştük ama tahmin ettiğimiz gibi gelişmedi. Bu iki ülkedeki düşüşe karşın son dönemde Suudi Arabistan ve Hindistan tarafında ciddi artışlar görüyoruz. Özellikle Hindistan'ın doğal taş hacminin büyüklüğünü ve 2030 öngörülerine göre Çin'e yaklaşacağını düşündüğümüzde buraya yaptığımız doğal taş satışının artması bizi çok umutlandırıyor."





- Türk mermerinin ihracattaki sorunu fiyata dayalı rekabet





Çetinkaya, Türkiye'nin doğal taş ihracatının nasıl artırılabileceği ile ilişkin şunları kaydetti:

"Elbette yeni pazar arayışlarımız sürekli devam ediyor. En fazla ithalat yapan marketler arasında ilk üçteyiz. Bizim sorunumuz fiyatımız. Türk mermeri son derece kaliteli bir mermer olmasına ve en iyi teknoloji ile üretilmesine karşın sunduğu fiyatı ile rekabet etmesi lazım. İtalyanlar bizim fiyatımızın iki katına satış yapabiliyor. Türk mermeri algısını daha da yukarılara taşımak için birlik olarak çalışmalar yapıyoruz. İMİB olarak fuarların ötesine geçip tüm dünyada tasarımla ilgili olan etkinliklere katılacağız. Mimari festivaller, dizayn bianelleri ve her türlü tasarım etkinliklerinde yer alıp Türk taşını anlatacağız, tasarım odaklı çalışmalar yapacağız."