Londra'daki bombalı paketler

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan 3 patlayıcıdan ikisinin İrlanda pulu taşıyan zarflardan çıktığı bildirildi.



Londra’da bugün Heathrow ve City havalimanları ile Waterloo Metro İstasyonu yakınında bulunan 3 bombalı paketten ikisinin İrlanda pulu taşıdığı açıklandı.



İrlanda Cumhuriyeti polis teşkilatı Gardai'den yapılan açıklamada da el yapımı patlayıcı içeren zarflardaki pulların İrlanda kaynaklı olduğu doğrulanırken, olayla ilgili soruşturmada İngiliz polisiyle iş birliği yapıldığı kaydedildi.



İngiliz polisi her üç paketin de açılması durumunda küçük birer yangına yol açma kapasitesinde olduğunu bildirmişti.



İngiltere, İrlanda’nın bağımsızlığı için mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusunun (IRA) terör eylemlerinin hedefi olmuştu.



1920’li yılarda İrlanda adası ikiye bölünmüş, Kuzey İrlanda İngiltere’nin parçası olmayı sürdürürken güney, kademeli olarak İrlanda Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını kazanmıştı.



İngiltere 1960'lı yılların sonundan 1999'da yürürlüğe giren Belfast Anlaşması'na kadar İrlanda kaynaklı ayrılıkçı terörün hedefi olmuştu.



İki İrlanda'yı birleştirmek isteyen Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanların çatıştığı bölgede, Brexit'e bağlı olarak şiddet olaylarının yeniden başlamasından ve İngiltere’yi de hedef almasından endişe ediliyordu.