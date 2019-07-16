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Londra'da Türk öğrencilerden 15 Temmuz sergisi

Sergide, İngiltere'deki Türk derneklerine bağlı 29 okuldan 29 Türk öğrencinin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili resimleri yer aldı

16 Temmuz 2019 Salı 16:52
Londra'da Türk öğrencilerden 15 Temmuz sergisi

LONDRA (AA) - İngiltere’de yaşayan Türk öğrencileri, 15 Temmuz darbe girişimini resimleriyle anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı Londra Eğitim Müşavirliğinin Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlediği sergi, enstitünün sergi salonunda açıldı.

Sergi, Türk derneklerine bağlı okullarda Türkçe ve Türk kültürü dersi alan Türk çocukların resimleri arasından seçilen 29 parçadan oluştu.

Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, burada yaptığı konuşmada, görev bölgelerindeki 40 Türk dernek okulunda yaklaşık 3 bin öğrenciye Türkçe ve Türk kültürü dersi verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle çocuklarımızın gözünden 15 Temmuz konulu bir resim sergisi organize ettik. 29 okulumuzdan 29 resim sergileniyor. Çocuklarımız o güne ilişkin duygularını veya yaşadıklarını öğretmenlerinin organizasyonuyla resmetmeye çalıştılar."

Resimlerin seçiminde kendisinin de rol aldığını belirten Ünsal, "Hakikaten çok etkileyici anlatımlar içeren resimler var." dedi.

Ünsal, resim sergisiyle amaçlarının kendi görev bölgelerinde 15 Temmuz konusunda farkındalık oluşturmaya katkı vermek olduğunu kaydetti.

- 22 Temmuz'a kadar açık kalacak

Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Karakuş da resim sergisine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, serginin 22 Temmuz’a kadar açık kalacağını kaydetti.

Karakuş, 15 Temmuz darbe girişiminin çocukların gözünden resmedilmesinin anlamının altını çizerek, Türk milletinin darbe girişimini atlatmış olmanın sevincini yaşadığını, serginin de çocukların bu olayları nasıl anladığını ve neler hissettiğini gösterdiğini söyledi.

Sergide yer alan resimlerin çoğunluğunda merkezde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yer alırken, bazı resimlerde bayrağa sarınmış vatandaşlar ile tankların karşı karşıya gelişinin çizilmiş olduğu görüldü.

Bir resimde "Ülkene sahip çık, ülkeni yücelt" mesajı yer alırken, bir diğer resimde şehit Ömer Halis Demir ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yan yana tasvir edilmesi dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:52
  1. 15 Temmuz
  2. İngiltere
  3. Londra
  4. Yunus Emre Enstitüsü

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