0553 313 94 23

Londra'da Türk Filmleri Haftası

- Yunus Emre Enstitüsünün King's College Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği Türk Filmleri Haftası kapsamında Türk sinemasının son yıllarda çok beğenilen 7 eseri izleyici ile buluşuyor

14 Aralık 2018 Cuma 17:26
Londra'da Türk Filmleri Haftası

LONDRA (AA) - Türk sinemasının ses getirmiş eserleri Türk Filmleri Haftası kapsamında Londra'da izleyiciyle buluşuyor.

Londra Yunus Emre Enstitüsünün King's College Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği Türk Filmleri Haftası kapsamında Türk sinemasının son yıllarda en beğenilen 7 eseri yer alıyor.

King's College'ın Strand kampüsündeki farklı salonlarda gerçekleştirilen programda Mustafa Karadeniz'in "Çınar", Semih Kaplanoğlu'nun "Buğday", Esra Vesu Özçelik'in "Hicran ve Melek", Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu", Derviş Zaim'in "Rüya", Mustafa Kara'nın "Kalandar Soğuğu" ve Can Ulkay'ın "Ayla" filmleri bulunuyor.

Hafta kapsamında dün izleyiciyle buluşan Buğday filminin başrol oyuncularından Jean-Marc Barr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İngilizce çekilen çok sayıda filmde rol aldığını, bunlar arasında Lars von Trier fimleri de olduğunu anımsatan Barr, "Buğday da sanırım İngilizce çekilen ilk Türk filmlerinden biri." dedi.

Bugün gösterilecek "Hicran ve Melek"in yönetmeni Özçelik de bunun kendisinin ilk uzun metraj filmi olduğunu belirterek, tamamlandığı 2015'ten bu yana aralarında Kanada, Hindistan ve İngiltere'nin de yer aldığı ülkelerden ödüllerle döndüğünü söyledi.

Özçelik filmin şimdi de Enstitünün etkinliklerinde dünya izleyicisiyle buluşmaya devam ettiğini vurguladı.

Türk Filmleri Haftasının 12 Aralık'taki açılışında gösterilen "Çınar"ın yönetmeni Mustafa Karadeniz de filmin kendi hayat hikayesinden yola çıktığını söyledi.

Yönetmen Karadeniz, Kars'ta bir dağ köyünde bir anne ile babanın, engelli çocuklarıyla verdiği mücadelenin anlatıldığı filmin ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldüğünü kaydetti.

Filmin Londra'da gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getiren Karadeniz, "Seyirci bizi yalnız bırakmadı. Çok önemli insanlardan çok güzel reaksiyonlar aldık." ifadesini kullandı.

Film haftasının kapanışı 16 Aralık'ta "Kalandar Soğuğu" filmi ile yapılacak.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:26
  1. Esra Vesu Özçelik
  2. İngiltere
  3. Jean-Marc Barr
  4. Londra
  5. Mustafa Karadeniz
  6. Yunus Emre Enstitüsü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da Boko Haram saldırısında ölen 23 asker için cenaze töreni
    1. Nijerya'da Boko Haram saldırısında..
    2. Tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
    3. New York borsası düşüşle açıldı
    4. ABD'de sanayi üretimi beklentiyi aştı
    5. Son bir haftada 21 terörist etkisiz..
    6. İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki..
    7. Gül, Babacan ve Davutoğlu bir arada
    8. Parlamenterlerarası Kudüs Platformu..
    9. Altın fiyatları
    10. Altın tahvili ihracı için işlemler..
    11. Şifo Mehmet'ten Ersun Yanal Yorumu
    12. Hazine piyasa yapıcı bankaları belirledi
    13. Niğde'de uyuşturucu sanığına 20 yıl..
    14. Sanat ve görüntü yönetmenlerine..
    15. Londra'da Türk Filmleri Haftası
    16. Muğla'da hırsızlık operasyonu
    17. KEİ 39. Dışişleri Bakanları Konseyi..
    18. ABD'de perakende satışlar beklentinin..
    19. Almanya’da kiliselerin vergi geliri..
    20. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak