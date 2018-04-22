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Londra'da terör alarmı! Blackfriars köprüsü kapatıldı

Londra Blackfriars köprüsü şüpheli bir araç sebebiyle kapatıldı ve istasyon boşaltıldı.

22 Nisan 2018 Pazar 01:16
Londra'da terör alarmı! Blackfriars köprüsü kapatıldı

İngiltere'de terör alarmı! İngiltere'nin başkenti Londra'daki Blackfriars köprüsü şüpheli bir araç sebebiyle kapatıldı ve istasyon boşaltıldı.

Londra polisi Blackfriars köprüsü ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Aracın tehlikesiz olduğunun anlaşılmasından sonra Blackfriars köprüsü yeniden trafiğe açıldı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 01:16
  1. ingiltere
  2. Blackfriars köprüsü
  3. Londra
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