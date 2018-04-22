Londra'da terör alarmı! Blackfriars köprüsü kapatıldı
Londra Blackfriars köprüsü şüpheli bir araç sebebiyle kapatıldı ve istasyon boşaltıldı.22 Nisan 2018 Pazar 01:16
İngiltere'de terör alarmı! İngiltere'nin başkenti Londra'daki Blackfriars köprüsü şüpheli bir araç sebebiyle kapatıldı ve istasyon boşaltıldı.
Londra polisi Blackfriars köprüsü ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Aracın tehlikesiz olduğunun anlaşılmasından sonra Blackfriars köprüsü yeniden trafiğe açıldı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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