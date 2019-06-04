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Londra'da on binler Trump'a karşı yürüdü

ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da on binlerce göstericinin katıldığı eylemle protesto edildi- Parlamento Meydanı'nda dev Trump balonu uçuran göstericiler, ABD Başkanının göçmen karşıtı tutumunu ve Orta Doğu politikasını eleştiren döviz ve pankartlar taşıdı

04 Haziran 2019 Salı 15:27
Londra'da on binler Trump'a karşı yürüdü

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da on binlerce göstericinin katıldığı eylemle protesto edildi.

Sabah saatlerinden itibaren Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, İngiliz polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Whitehall Caddesi'ni geçerek Parlamento Meydanı'na ulaştı.

ABD Başkanı Trump’ın İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”ya varmasıyla başlayan yürüyüşte Trump’ın göçmen karşıtlığını ve Orta Doğu politikasını eleştiren pankart ve dövizler taşındı.

Trafalgar Meydanı’nda Trump’ı tuvalet oturağında gösteren dev bir manken yerleştiren göstericiler, Parlamento Meydanı’nda da ABD Başkanını bir bebek şeklinde temsil eden dev bir balon uçurdu.

İngiliz polisi Trump’ın kafilesinin güzergahı boyunca ve İngiliz Başbakanlık Ofisi çevresindeki yolları trafiğe kapattı. Polis, bariyerleri aşmaya çalışabilecek göstericilere karşı da kimi noktalarda 4 saf şeklinde sıralandı.

Atlı polislerin de yoğun olarak kullanıldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı milletvekillerinin bile emniyet kordonlarını aşmasına izin verilmediği görüldü.

Trump'ın kafilesinin Parlamento Meydanı'ndan geçişi sırasında, makam aracının penceresinden bir cep telefonuyla meydandaki dev Trump balonunun videosunun çekildiği görüldü.

Londra'daki Trump karşıtı gösterinin yerel saatle 17.00'ye kadar kadar sürmesi bekleniyor. Gösteride aralarında ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in de yer aldığı çok sayıda isim halka hitap edecek.

Trump’ın ziyaretine karşı 2 milyona yakın imzanın toplandığı İngiltere’de, ABD Başkanının geçen yaz ülkeye yaptığı çalışma ziyareti de yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edilmişti.



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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:27
  1. 10 numara
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  6. Trafalgar meydanı

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