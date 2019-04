Londra’da iklim protestosu sürüyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylemlerini sürdürüyor.

Londra’da iklim değişikliğine dikkat çekmek için geçtiğimiz pazartesi günü parlamento binasına yürüyüş gerçekleştiren binlerce kişi gösterilerini tüm hızıyla sürdürüyor. Yürüyüş düzenleyen binlerce kişi buluşmanın gerçekleştirildiği Oxford Caddesi’ni trafiğe kapattı. Kapatılan Oxford Caddesi’ne kurulan gemi görünümlü platform üzerinden topluluğa seslenen grup üyeleri, gelecek 11 yıl içerisinde üzerinde yaşadığımız gezegenin, iklim şartlarından dolayı sıkıntılı bir sürece gireceğini belirtti. Yürüyüşe katılan Rising UP grubu üyesi bir kişi yaptığı açıklamada "Bugün burada Rising up üyeleri olarak iklim değişikliğine karşı bir araya geldik. Şu an ülkemizi yöneten kişilere sesimizi duyurmak ve doğruları anlatmak için toplandık. Bu şekilde yaşamaya devam ettiğimiz durumda 11 yıl sonra büyük bir sıkıntının başlangıcına sebebiyet vermiş olacağız" açıklamalarını yaparak Theresa May hükümetine seslendi.

Yaklaşık 500 kişinin yolu kapatmasıyla çevre bölgelerde görev alan polisler güvenliği sağlamak için Oxford Caddesi’ne yönlendirildi. Yürüyüşe katılan bir kişi ise yaptığı açıklamada "Hükümete şartlarımızı kabul ettirmek zorundayız. Çünkü çok fazla vaktimiz kalmadı. Bugün burada yaptığımız şey ise sesimizi duyurmaya çalışmak. Demokrasinin varlığına inanıyoruz, bu yüzden düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Geçtiğimiz pazartesi günü birçok ülkede yürüyüşler gerçekleştirildi. 33 ayrı ülke, 80 ayrı şehirde eylemler gerçekleştiriliyor. Şehirlerin önemli noktalarında eylemler yaparak sesimizi duyuruyoruz. Londra’nın en önemli köprüsünde ve meydanında eylemler gerçekleştiriyoruz. Demokrasinin ve topluluğun olduğu her yerde sesimizi duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yapan göstericilere farklı ülke vatandaşları da destek verdi. Avusturya’dan gelen bir kişi yaptığı açıklamada "Düzenlenen bu yürüyüşleri pazartesi günü öğrendim. Büyük bir kitle olduğunu gördüm. Benim burada olma sebebim ise destek vererek politikacılara sesimizi duyurmak. Yapılması gerekenleri politikacılara ulaştırdık. 11 yıl içerisinde yapmamız gerekenlerin bizler farkındayız, politikacılara bu maddeleri sunarak sesimizi daha çok duyurmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Yürüyüşler sırasında 15 kişi gözaltına alınmış, Londra’nın en yoğun metro istasyonun da eylemler düzenlemişti.