Londra’da iklim değişikliği protestolarında gözaltı sayısı bine ulaştı İngiltere’de polis, başkent Londra’da iklim değişikliği karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının bine ulaştığını açıkladı.

İngiltere’de polis, başkent Londra’da iklim değişikliği karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının bine ulaştığını açıkladı.

Londra’da çevreci Extinction Rebellion grubunun iklim değişikliği eylemleri 8. gününde devam ediyor. İngiliz polis, iklim değişikliği karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının bin 65’e ulaştığını açıkladı. Polis, aktivistlerin trafiğe kapattığı Waterloo Köprüsü’nün ise yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

Hükümetin iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik adımlar atmasını talep eden aktivistler, gösterilerde insanları yaklaşan tehlikeye karşı bilinçlendirerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.