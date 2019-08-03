0553 313 94 23

Londra'da İdlib için açlık grevi

İdlib'de sivilleri hedef alan saldırılara dikkat çekmek için geçen ay başlatılan açlık grevi Londra'da devam ediyor - Greve destek veren aktivistlerden Suriyeli Shaza Abuwiddo:- "Şimdi evlerinde bombalanan ölü çocuklara bakıyoruz ancak hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz, bu doğru değil. Hep beraber buna karşı ayağa kalkmalı ve bir şeyler yapmalıyız"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:20
Londra'da İdlib için açlık grevi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da, Suriye rejimi ve destekçilerinin bombalarla hedef aldığı İdlib halkıyla dayanışmak ve buradaki katliamı dünyaya duyurmak için açlık grevi yapılıyor.

İdlib'de sivilleri hedef alan saldırılara dikkat çekmek için birçok ülkede geçen ay başlatılan açlık grevi eylemi, Londra'da devam ediyor.

"10 Numara" olarak bilinen Başbakanlık ofisi ve konutu önünde eylem yapan aktivistler, İngiliz hükümetinden saldırıların durdurulması için inisiyatif almasını istiyor.

Açlık grevindeki aktivistlerden Suriyeli Shaza Abuwiddo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İblib'in nüfusunun yarısını çocukların oluşturduğunu ancak buna rağmen Esed rejimi ve destekçilerince kentin sürekli hedef alındığını ifade etti.

Açlık greviyle bu drama dikkat çekmek istediklerini belirten Abuwiddo, "İdlib, insani krizin kıyısında ve insanların bir şeyler yapması gerekiyor." dedi.

- "Ayağa kalkmalı ve bir şeyler yapmalıyız"

Üç yaşındaki Aylan Kurdi'nin cansız bedeninin iki yıl önce kıyıya vurmasının o dönem için dikkat çektiğine ancak zamanla bu gibi olaylar karşısındaki duyarlılığın azaldığına işaret eden Abuwiddo, "Şimdi evlerinde bombalanan ölü çocuklara bakıyoruz ancak hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz, bu doğru değil. Hep beraber buna karşı ayağa kalkmalı ve bir şeyler yapmalıyız." diye konuştu.

Abuwiddo, açlık grevi eyleminde birçok ülkede 100'den fazla kişinin bulunduğunu vurgulayarak, dünya yaşananlar karşısında sesini yükseltene kadar da eyleme devam edeceklerini kaydetti.

- "Kadınlarımızın ve çocuklarımızın çığlıklarını dünyaya duyurmaya çalışıyoruz"

Eyleme ilişkin bildiride de şu ifadeler yer aldı:

"Bugünlerde her gün yüzlerce Suriyelinin ölümü, dünya medyasında haber bile olmuyor. Bu nedenle Suriyeliler olarak bir kez daha Suriye'de yaşanmakta olan katliama dünyanın dikkatini çekmek için açlık grevi yapmaya karar verdik. Bir bütün olarak ve özellikle de İdlib'de Esed rejimi ile müttefikleri Rusya ve İran tarafından bombalanan, evlerinin enkazı altında canlı olarak gömülen kadınlarımızın ve çocuklarımızın çığlıklarını dünyaya duyurmaya çalışıyoruz."

- İdlib'de son aylarda 781 sivil öldürüldü

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri, ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:20
  1. 10 numara
  2. Açlık grevindeki aktivistlerden Suriyeli Shaza Abuwiddo
  3. İdlib
  4. iran
  5. Rusya
  6. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oleksandr Kucher ülkesine döndü
    1. Oleksandr Kucher ülkesine döndü
    2. Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e..
    3. Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan..
    4. Terörün bittiği köyler şenlenmeye..
    5. Eren Torbalı, Mucur Yabanlıspor’da
    6. Bin yıllık El yazması Kur'an-ı Kerim..
    7. Başkentli kadınlar gücünü birleştiriyor
    8. Turkcell’den bayramda yurt dışı..
    9. Kayserispor kaptanına taraftardan..
    10. Çaldıran-İran sınır hattında 30 bin..
    11. ABD’den yeni yaptırımlar
    12. Mülteci sorunu kontrol altında
    13. Gece bekçisinin feci ölümü!
    14. Vergi borçlularının açıklanacağı..
    15. (Özel) Yolda bulduğu Ebabil kuşuna..
    16. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünden..
    17. Evini bodrumuna kaçak içki üretim..
    18. Söz Mamaklıda
    19. Antalya’da kaybolan Filistinli çocuğu..
    20. Damlama sulama ile çeltik ekiminde 70..
    21. Binali Yıldırım Erzincan'da
    22. Adana'da otomobilin çarptığı bekçi..
    23. Şehit ailelerinin AYM’ye öfkesi..
    24. Manisa FK, Oğuz Kocabal’ı renklerine..
    25. Emekli ne zaman olurum? Prim gün..
    26. Sansür bahanesiyle ahlaksızlıklara..
    27. Van Gölü Havzası’nda ‘manyat ağ’..
    28. Narkotik köpeği "Coco" hediye..
    29. BDDK'den Turk Finansman AŞ'ye faaliyet..
    30. AntalyaSerbest Muhasebeci Mali..
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Türkiye, Rusya ve İran uzlaştı! Dünyaya çağrıda bulundular
    Türkiye, Rusya ve İran uzlaştı! Dünyaya çağrıda bulundular