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Londra'da havalimanında "drone" krizi sürüyor

Gatwick Havalimanı üzerinde tespit dilen 2 drone nedeniyle hava trafiğinde yaşanan aksamanın yarın da sürebileceği açıklandı- Havalimanı'nda gün içinde toplam 246 kalkış ile 202 inişin iptal edildiği duyuruldu- Drone'ları kullananların bulmaya çalışan Londra polisine ordunun da destek olacağı bildirildi

20 Aralık 2018 Perşembe 21:22
Londra'da havalimanında "drone" krizi sürüyor

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı üzerinde izinsiz uçurulan drone'lar nedeniyle bazı uçuşların yarın da aksayabileceği bildirildi.

Londra Emniyetinden yapılan açıklamada, Gatwick Havalimanı sınırlarında izinsiz uçurulduğu tespit edilen 2 drone'nun hava trafiğinin aksamasına sebebiyet verdiği, ertelen uçuşlar nedeniyle 72 bin yolcunun mağdur olduğu belirtildi.

Açıklamda, devam eden incelemler nedeniyle bazı uçuşların yarın da ertelenebileceği de ifade edildi.

Polis kaynakları, drone'ların havalimanı üzerinde uçurulmasının "kasıtlı eylem" oldunu kaydetti. Olayın terörle bağlantısının bulunmadığı da vurgulandı.

Öte yandan, İngiliz ordusunun hava araçlarını uçuran kişileri bulmaya dönük soruşturmasında ve benzer olayların yinelenmesinin önüne geçilmesinde polise destek vereceği açıklandı.

Dün geceden bu yana uçuşların askıya alındığı havalimanına bugün inmesi gereken bazı uçaklar, kentteki diğer havalimanı olan Heathrow'a ve başka ülkelerin havalimanlarına yönlendirilmişti.

Gatwick Havalimanı'nda gün içinde toplam 246 kalkış ile 202 inişin iptal edildiği duyuruldu.

Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar "drone" uçurulması yasak olan İngiltere'de, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 21:22
  1. drone
  2. Gatwick Havalimanı
  3. İngiltere
  4. Londra

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