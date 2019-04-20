Londra’da gözaltına alınan iklim değişikliği aktivistlerinin sayısı 750’yi geçti İngiltere polisi başkent Londra’da gerçekleştirilen iklim değişikliği karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının 750’yi geçtiğini duyurdu.

İngiltere polisi başkent Londra’da gerçekleştirilen iklim değişikliği karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının 750’yi geçtiğini duyurdu.

İngiliz polisi başkent Londra’da Extinction Rebellion isimli çevreci kampanya oluşumu tarafından düzenlenen iklim değişikliği karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının 750’yi geçtiğini duyurdu.



“Yasadışı protestonuza son verin”

Londra Büyükşehir Polis Teşkilatı Komisyon Üyesi Cressida Dick, çevreci eylemcilerin protestoları ile çok büyük kargaşaya yol açtıklarını belirterek, “Protestoculara bir mesajım var, lütfen yasal olarak eylem yapabileceğiniz‘Mermer Kemer’e gidin. Bu yasadışı protestonuza son verin. Mermer Kemer’e gitmek istemiyorsanız da evinize gidin” ifadelerini kullandı.

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