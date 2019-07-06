LONDRA (AA) - El-Aksa Dostları Başkanı İsmail Patel, Londra'da bugün başlayan Filistin Fuarı'nın, Filistin halkının tarihini, kültürünü, mirasını gündeme taşımayı amaçladığını belirterek, "Bütün bunlar işgalle elinden alındı. İngiltere de bunda merkezi bir rol oynadı. Bu mesajın İngiliz halkına ulaştırılması kritik öneme sahip." dedi.

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu El-Aksa Dostlarının Olympia Fuar Merkezi'nde düzenlediği Filistin Fuarı, kapılarını açtı.



Patel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere gibi Filistin sorununun ortaya çıkmasında merkezi rol oynamış bir ülkenin kalbinde, Londra'da Filistin Fuarı düzenlenmesinin önemine işaret etti.



"İngiliz halkı olarak atalarımızın Filistin halkına karşı işlediği hatalarla yüzleşmeliyiz." ifadesini kullanan Patel, "Filistin Fuarı Filistin halkının tarihini, kültürünü, mirasını kamuoyu gündemine taşımayı amaçlıyor. Bütün bunlar işgalle elinden alındı. İngiltere de bunda merkezi bir rol oynadı. Bu mesajın İngiliz halkına ulaştırılması kritik öneme sahip." diye konuştu.



Patel, fuara katılan binlerce insanın Filistin kültürüyle tanıştığını, bunun ,barışa ve adalete doğru bir adım olmasını umduğunu söyledi.



İki gün sürecek fuara bu yıl 10 bin ziyaretçi beklediklerini belirten Patel, konuklarının yarıya yakınını gayrimüslimlerin oluşturacağını ifade etti.

- Kamuoyuna "Filistin eğitimi"

Fuarın bir amacının da kamuoyunu Filistin konusunda eğitmek olduğunu dile getiren Patel, "Amacımız insanların, manşetlerin, TV'de gördüklerinin ötesine geçip Filistin meselesini anlamasını sağlamak." dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın anlaşması" diye adlandırılan Orta Doğu planına işaret eden Patel, şunları kaydetti:



"Bu plan Filistinlilere para vererek sorunu ortadan kaldırmayı teklif ediyor. Birincisi, Filistinliler yoksul değil. İşgal yüzünden yoksullaştılar. Filistinlilerin yoksulluğunu sona erdirmek için işgali sona erdirmelisiniz. İkincisi, bağımsızlığı, özgürlüğü ve kendi kaderini tayin hakkını para vererek satın alamazsınız. Biz, insanların işte bunu anlamasını istiyoruz. İhtiyacımız olan şey Filistinliler için adalettir."

- Yasa dışı yerleşimler

Fuar kapsamında interaktif sergiler, dans, müzik ve stand up gösterileri, resim ve fotoğraf sergileri ile çocuklara yönelik atölye çalışmaları yer alıyor.



Fuardaki sergi ve etkinliklerde öne çıkarılan konular arasında İsrail'e yönelik boykot kampanyası, çocuk mahpuslar, bölgedeki suyun Filistin aleyhine eşitsiz bölüşümü ve kontrol noktalarının Filistin halkının hayatına olumsuz etkileri bulunuyor.

İsrail yerleşimlerinin 1948'den bu yana Filistin'i adım adım işgalini gösteren bir stant da fuarın dikkati çeken unsurları arasında bulunuyor.

Stant sorumlusu Amaanah Nawaz, AA muhabirine, "İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı. Bir başkasının toprağını alıp kendi halkınızı yerleştiremezsiniz. İsrail'in yaptığı da bu. Bugün Filistinlilere toprak kalmamış durumda. Bu yasa dışı yerleşimlerde Coca Cola fabrikaları var. Bunları boykot ediyoruz. Coca Cola satın almak bu yasa dışı yerleşimleri desteklemek anlamına geliyor." dedi.

- Kültür boykotu

Fuarda, sivil toplum örgütü "Artists for Palestine UK (Filistin'e Destek Veren Sanatçılar)" de bir stant açtı.

İsrail'e yönelik kültürel boykot kampanyasına destek veren örgütün kurucu üyelerinden Farhana Sheikh, "Gazze’nin 2014'te bombalanmasından bir yıl sonra kurulduk. İsrail'in kültür yoluyla kendini aklamasını engellemeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin Fuarı'nın Filistin halkı için adalet isteyen farklı grupları bir araya getiren dinamik bir etkinlik olduğunu belirten Sheikh, burada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aralarında El Şark Forum Başkanı Wadah Khanfer, Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy ile Middle East Monitor internet sitesinin editörü David Hearst'ün de bulunduğu çok sayıda konuşmacı, fuar kapsamında düzenlenecek panellerde ziyaretçilerle bir araya gelecek.



Filistin Fuarı 2017'de İngiltere'deki İsrail lobisinin girişimiyle engellenmeye çalışılmış, bazı İngiliz bakanlar fuarın durdurulması için uğraşmış ancak fuar Westminster'daki Queen Elizabeth II Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmişti.

Filistin Fuarı, Avrupa'daki en büyük Filistin etkinliği konumunda bulunuyor.

