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Londra'da büyük bir patlama oldu!

Son dönemlerde Rusya ile gerilim yaşayan İngiltere'de büyük bir patlama oldu. Başkent Londra'da meydana gelen patlamada 30 kişinin yaralandığı kaydedildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:07
Londra'da büyük bir patlama oldu!

Kuzey Londra'nın Stamford Hill bölgesinde bir patlama meydana geldi. Reuters'ın Express'e dayandırdığı haberine göre patlamada 30'a yakın kişi yaralandı.

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Patlamanın, bölgede yapılan bir Yahudi sokak festivalinde meydana geldiği, festivalde sokakta yakılan şenlik ateşinin patladığı belirtildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar oluştuğu ifade edilirken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:07
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