Londra'da Brexit yandaşı gösteri

LONDRA (AA) - İngiliz Parlamentosu, Brexit anlaşmasını üçüncü kez oylayıp reddederken, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını (Brexit) destekleyen gruplar parlamento önünde gösteri yaptı.



Normal takvime göre bugün Avrupa Birliği’nden ayrılması gereken İngiltere’de aşırı sağ ve Brexit yanlısı gruplar, İngiliz Parlamentosu önünde gösteri düzenledi.



Parlamento üç ayda üçüncü kez önüne getirilen Brexit anlaşmasını bir kez daha reddederken, göstericiler parlamentonun önündeki caddeyi trafiğe kapadı. İngiliz polisinin atlı ekipleri güvenlik önlemi aldı.



Parlamentoyu kordon altına alan polis ile göstericiler arasında yaşanan tartışmayaşandı, bazı göstericiler gözaltına alındı.



İngiliz hükümetinin ve parlamentonun "Brexit’e ihanet"le suçlandığı döviz ve pankartların taşındığı eylemde, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) eski lideri Nigel Farage ile İslam karşıtı aktivist Tommy Robinson kurulan ayrı platformlarda konuştu. Robinson’a UKIP’in yeni lider Gerard Bartten eşlik etti.



AB bayrağının da yakıldığı gösteriye yaklaşık 15 bin kişi katıldı.



- Brexit karşıtı gösteri 1 milyonu bulmuştu

Londra’da geçen hafta yapılan Brexit karşıtı gösteriye ise yaklaşık 1 milyon kişi katılmıştı. Brexit’in iptali için parlamentoya verilen dilekçeye atılan imza sayısı 6 milyona yaklaştı.



Öte yandan, parlamentonun Brexit anlaşmasını reddetmesiyle yeni Brexit tarihi 12 Nisan oldu.



İngiltere’nin 12 Nisan’da AB’den anlaşmasız olarak ayrılması veya daha uzun süreli yeni bir erteleme istemesi seçenekleri bulunuyor.



İngiliz Parlamentosu çarşamba günü, Brexit’e ilişkin aralarında Brexit’in iptali, yeni referandum ve ılımlı Brexit seçeneklerinin de yer aldığı 8 senaryoyu oylamış ancak hiçbir senaryo çoğunluk desteği alamamıştı.



Parlamentonun bu senaryolardan bazılarını pazartesi yeniden oylaması bekleniyor.



İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almış, 2 yıllık ayrılma süreci 29 Mart 2017’de resmi olarak başlatılmıştı.



İngiliz hükümetinin AB ile vardığı Brexit ayrılık anlaşması 15 Ocak ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti. Bunun üzerine İngiltere, AB'den Brexit tarihini erteleme talebinde bulunmuş, AB de Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda 3. kez oylanması şartıyla bu talebi kabul etmişti. AB, anlaşmanın onaylanması halinde 22 Mayıs'ta, onaylanmaması halinde ise 12 Nisan'da ayrılışın gerçekleşmesi için tarih vermişti.

