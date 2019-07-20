0553 313 94 23

Londra'da Brexit ve Boris Johnson karşıtı yürüyüş

Binlerce kişi, hem Brexit'e hem de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı yürüdü

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:24
Londra'da Brexit ve Boris Johnson karşıtı yürüyüş

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, Brexit ve iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı yürüyüş düzenledi.

Yerel saatle 12.00'da Hyde Park'nın yanında toplanan binlerce gösterici hem Brexit hem de Johnson karşıtı dövizlerle Parlamento Meydanına yürüyüşe geçti.

Göstericiler Başbakan Theresa May'in, Brexit Partisinin aşırı sağcı lideri Nigel Farage'ın ve iktidar partisinin liderliği için Johnson'a karşı yarışan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın da kuklalarını taşıdı.

Parlamento Meydanında benzeri daha önce ABD Başkanı Donald Trump için de yapılan dev Boris Johnson balonu uçuruldu.

- Brexit krizi

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı 52 ile Brexit kararı almıştı. Ancak Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

May, parti içinden gelen baskılar karşısında partisinin liderliğinden 7 Haziran'da istifa etmişti.

Parti liderliği için başlayan mücadelede son ikiye kalan Johnson ve Hunt parti üyelerinin posta yoluyla oy kullandığı seçime girmişti. Yaklaşık bir aydır devam eden oylamanın sonucu 23 Temmuz'da ilan edilecek.

Muhafazakar Parti’nin yeni lideri başbakanlık görevini de 24 Temmuz'da May'den devralacak.

- Favori Johnson

Yarışın favorisi olarak gösterilen Johnson, May'in kabinesindeki Dışişleri Bakanlığı koltuğunu, Brexit politikasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle geçen yıl istifa ederek bırakmıştı.

Johnson ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 31 Ekim'de AB üyeliğinden çıkarmayı vadediyor. Buna karşın Hunt bu konuda parlamentonun sesine kulak verebileceğinin sinyalini veriyor.

İngiliz parlamentosu son anda çıkardığı bir yasa ile ülkenin 29 Mart'ta AB’den anlaşmasız ayrılmasını engellemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:24
  1. Boris Johnson
  2. Brexit
  3. İngiltere
  4. Jeremy Hunt
  5. Londra
  6. Nigel Farage

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili vekillerden rahatlatan Filyos Limanı açıklaması
    1. AK Partili vekillerden rahatlatan..
    2. GÜNCELLEME - Samsun'da yangın
    3. Kapıkule'de 'gurbetçi' yoğunluğu
    4. KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu sona erdi
    5. IKBY: Erbil saldırısıyla bağlantılı..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
    7. Trabzonspor’a Linz’de coşkulu karşılama
    8. Twitter İran'a ait 3 ajansın hesabını..
    9. Londra'da Brexit ve Boris Johnson..
    10. Başkan Mescier, “Bakan Varank..
    11. Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı
    12. Aranan zehir taciri polisten kaçamadı
    13. Didim’de Uyuşturucu tacirlerine suçüstü
    14. Hong Kong'da hükümet taraftarları..
    15. Kocaeli’de denize giren 4 Suriyeli..
    16. Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
    17. MHP lideri Bahçeli: “Türkiye’nin önünü..
    18. Rumlardan “Türkleri kurşuna dizdik”..
    19. DÜZELTME- "Erbil saldırısının baş..
    20. Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü..
    21. 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği
    22. Beylikdüzü’ndeki cinayetin detayları..
    23. "Yazımda Kardeşlik Var" İstanbul final..
    24. Oğlunu dövüp, telefonunu kırdı diye..
    25. (Özel haber) Hikmet Karaman:..
    26. İki kişinin ölümüne sebep olan TIR..
    27. Muhammed Salah, İslamofobiye panzehir..
    28. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    29. Sakarya'daki sağanak
    30. AK Parti Grup Başkanvekili Turan halk..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti