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Londra’da bıçaklı terör 24 saat içinde 3 kişinin ölümüne yol açtı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşanan 3 ayrı bıçaklama vakası sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 22:29
Londra’da bıçaklı terör 24 saat içinde 3 kişinin ölümüne yol açtı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşanan 3 ayrı bıçaklama vakası sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Polisin olaylar ile ilgili soruşturması devam ediyor.


İngiliz polisi soruşturmalardan biri bitmeden diğer vakaya koşuyor. Cumartesi öğleden sonra Londra’nın merkez ilçelerinden Tower Hamlets’de 30 yaşında bir erkeğin bıçaklandığı ihbarına giden polis ekipleri, saldırının yaşandığı andan yarım saat sonra, ambulans ekiplerinin tüm çabalarına rağmen yaralıyı kaybettiklerini duyurdu. Bu vakayla ilgili henüz bir tutuklama olmadığı akrabalarına bildirildi.


Bu haber yine Londra’nın şehir merkezinde yaşanan iki bıçaklama vakasının üzerine gelmişti. İki ayrı olayın mağdurları da olay yerinde hayatlarını kaybettiler. İlk ölüm haberi Londra’nın güneyinde Tooting adlı bölgeden, Cuma akşam üzeri saat 17:00’de geldi. Bu vakaya ilişkin yaşları 16-19 arası 6 genç erkek tutuklanarak soruşturma için karakola götürüldü. Polis bu vakanın üzerinde çalışırken bir kaç dakika sonra, 25 kilometre uzakta Güneydoğu Londra’daki bir başka merkezden Plumstead’den, birinin bıçaklandığına dair yeni bir ihbar aldı. Daha 20’sine basmadığı tahmin edilen genç bir erkek olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili 3 erkek bir de kadın gözaltına alındı.


Aynı gün yaşanan bu vakalarla, yılbaşından beri bıçaklı saldırılarda ölenlerin sayısı 59’a çıkmış oldu. Polis Müfettişi Richard Smith, bu olaylarla birlikte, bıçak bulundurmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceği gerçeğinin, bir kez daha altının çizildiğini belirtti.


Londra’nın Pakistan asıllı belediye başkanı Sadık Han aynı gün, daha üçüncü cinayet haberi gelmeden, dakikalar içinde Londra’nın iki merkezi yerinden böylesi haberler almanın acı verici, olduğunu söyledi. Han, Polisin bu vakalar üzerinde 24 saat çalıştığını ve Londra’yı daha güvenli hale getirmeye çabaladığını belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 22:29
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