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Londra’da AVM’de yangın: 150 itfaiye eri müdahale ediyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangına 150 itfaiye eri müdahale ediyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:03
Londra’da AVM’de yangın: 150 itfaiye eri müdahale ediyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangına 150 itfaiye eri müdahale ediyor.


Londra’nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesinde bir 2 katlı bir AVM’nin çatısında yangın çıktı. Londra İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 150 itfaiye eri ile 25 itfaiye aracının yangına müdahale ettiği kaydedildi. Bazı yolların ise geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Yetkililer, bölge sakinlerine yoğun duman nedeniyle evlerinin kapı ve pencerelerini kapatması çağrısı yaptı.


Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:03
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