Londra'da alüminyum stokları dibe vurdu!

Londra Metal Borsası depolarındaki alüminyum miktarının rekor düşük seviyelere gerilediği kaydedilirken tedarik sıkıntılarına dair ortaya çıkan son gelişmelere rağmen bu durumun metal piyasaları üzerindeki düşüş trendini kırmaya yeterli olmadığı belirtiliyor.

LME kontratlı alüminyum stoklarının yüzde 9,7 azalarak 260 bin 275 tona gerilemesiyle 2000’deki rekor düşük seviye kırılmış oldu. Stokları bu yıl yüzde 63 gerileyerek yıllık bazda rekor bir gerilemeye doğru ilerlerken bir dizi tedarikteki kısıntı, piyasayı derinleşen bir açığa itiyor.

Alüminyum fiyatları eriyen stoklara rağmen sene başında elde ettiği kazançları geri verdi ve yatırımcıların dikkatlerinin talebe ilişkin riskler üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Metal piyasalarındaki atmosfer, devam eden sıkı arza ilişkin endişelerin yerini küresel ekonominin durumuna ilişkin endişelere bırakmasıyla ve Kovid-19 kısıtlamalarının en büyük metal tüketicisi olan Çin'deki talebi vuracağı beklentisitle son birkaç hafta içinde çarpıcı bir şekilde değişti. Alüminyum, Mart ayında rekor seviyeden yüzde 33 düşerek daha önce elde ettiği kazançları geri verdi.

“Alüminyumda hızlı bir ralli olmuştu, şimdi oldukça güçlü bir düzeltmeye şahit oluyoruz” diyen Sucden Financial Araştırma Başkanı Geordie Wilkes, “Talep görünümü küresel çapta hala zayıf, ama arz riski hala oldukça belirgin” değerlendirmesinde bulundu.