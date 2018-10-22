0553 313 94 23

Londra metrosunda kaza

Londra'da metronun bir yolcuya çarpmasının ardından Victoria Line hattındaki yolcular tahliye edildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 21:27
Londra metrosunda kaza

Londra metrosunun Warren Street istasyonuna yaklaşan bir metronun yolcuya çarptığı belirtildi.

Yolcu ağır yaralı 

Yaşanan kazanın ardından Victoria Line hattındaki yolcuların tümü tahliye edildi. Yolcunun yaralı olduğu belirtilirken istasyon bir süre kapatıldı, tren seferleri aksadı.

Seferler normale döndü

Metronun çarptığı yolcuya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Metro seferlerinin bir süre sonra normale döndüğü aktarıldı.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 21:27
  1. Londra
  2. metro

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da NATO askeri öldürüldü
    1. Afganistan'da NATO askeri öldürüldü
    2. Kendinizi çok iyi hissettirecek 5 öneri
    3. Elbistan ve Afşin'de doğalgaz mutluluğu
    4. Hamilelikte aylara göre vücuttaki..
    5. Adana Demirspor evinde darbe yedi! 1-0
    6. Türkiye, Musul'a başkonsolosluk açıyor
    7. Hareketsizliğin psikolojiye olumsuz..
    8. İstanbul'da dehşet anları! Önüne..
    9. Donald Trump'ın damadı ve danışmanı..
    10. Amerika öncülüğündeki koalisyon..
    11. C vitamini ile kışı sağlıklı geçirin!
    12. Fatih Erbakan'ın kuracağı 'Yeniden..
    13. Beşiktaş'ta büyük gerilim! İpler kopuyor
    14. Afganistan'da 1 NATO askeri öldürüldü
    15. CHP'den 'Öğrenci Andı' açıklaması
    16. Londra metrosunda kaza
    17. İzmir'deki FETÖ davasında karar..
    18. Aksaray'da gölde kaybolan 3 kişinin..
    19. MHP'li Semih Yalçın: Kimse nezaket..
    20. Altınordu Eskişehir'i ezdi geçti
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?