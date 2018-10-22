Londra metrosunda kaza
Londra'da metronun bir yolcuya çarpmasının ardından Victoria Line hattındaki yolcular tahliye edildi.22 Ekim 2018 Pazartesi 21:27
Londra metrosunun Warren Street istasyonuna yaklaşan bir metronun yolcuya çarptığı belirtildi.
Yolcu ağır yaralı
Yaşanan kazanın ardından Victoria Line hattındaki yolcuların tümü tahliye edildi. Yolcunun yaralı olduğu belirtilirken istasyon bir süre kapatıldı, tren seferleri aksadı.
Seferler normale döndü
Metronun çarptığı yolcuya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Metro seferlerinin bir süre sonra normale döndüğü aktarıldı.
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