0553 313 94 23

"Londra Kitap Fuarı dünya yayıncılığının merkezlerinden biri"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın:- "Geçen yılın rakamlarına baktığımızda, Türkiyemiz, dünyada yayıncılıkta yaşanan sorunlara rağmen, yayıncılık, tercüme, kitap dağıtımı ve okumada yükseliyor ve iyi gidiyor. Dünyanın yayıncılık, tercüme, dijital çağ ve online satışlarla ilgili problemleri var. Bunların da tartışılacağı bir fuar bu"- İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay:- "Biz, kitaba inanan bir milletiz ve gerçekten söylenenin tersine, kitabın bizim hayatımızda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yayıncılıkta ilk 10'a giren ülkeyiz. Kitabı, kültür ekonomisinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz"

12 Mart 2019 Salı 20:10
"Londra Kitap Fuarı dünya yayıncılığının merkezlerinden biri"

LONDRA (AA) - Londra Kitap Fuarı'ndaki Türkiye standının açılışı, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay'ın katılımıyla yapıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Olympia Sergi Merkezi'ndeki açılışta konuşan Yalçın, etkinliğe katılımdan ötürü büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası dünyada, yayıncılığın ve kitapçılığın merkezlerinden birisi. Türkiye, böyle önemli uluslararası bir fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, İstanbul Ticaret Odasıyla burada. Beraberinde birçok yayıncımızı, yayınevimizi, kitabımızı ve yazarımızı temsil ediyor. O yüzden bu fuarda Türkiye bölümünü açmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Yalçın, son yıllarda yayıncılıkta birçok sorun yaşandığın işaret ederek, şunları aktardı:

"Geçen yılın rakamlarına baktığımızda, Türkiyemiz, dünyada yayıncılıkta yaşanan sorunlara rağmen, yayıncılık, tercüme, kitap dağıtımı ve okumada yükseliyor ve iyi gidiyor. Dünyanın yayıncılık, tercüme, dijital çağ ve online satışlarla ilgili problemleri var. Bunların da tartışılacağı bir fuar bu. Ben burada biraz önce ülkemizin standını gezerken, bir kez daha gurur duydum, mutlu oldum, ümitlendim. Hem Türk Kültür, Sanat, Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) projesiyle, tüm dünyada ve İngiltere'de farklı dillerde birçok Türk eserinin yayınlanmasını görmekten hem de başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İTO olmak üzere, yayıncılara verilen desteği görmekten ümitlendim, mutluluk duydum. 2013'te odak ülke olduğumuz bu fuarda, inşallah 2023'te de odak olmayı başarırsak, bunun lobisini yaparsak çok güzel bir yıl olur yayıncılığımız ve kitapseverler adına. Bu çalışmaları şimdiden başlatmış olalım. Burada Türk eserlerinin İngilizce yayınlanması, yabancı dildeki iyi eserlerin Türk okuyucuyla buluşması ve bunların artarak sürmesi, dileğimiz."

British Library'i dün ziyaret ettiğini belirten Yalçın, "Milli Kütüphane ve Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği imkanlarını konuştuk. Gerçekten Türkiye'de yayıncılık, kütüphanecilik ve kitapla ilgili konularda İngiltere ile iş birliğimiz önemli. Umarım ileride bu konularda somut adımlar atarız. Özellikle İngiltere'de 5 bin civarında Türk master, doktora öğrencisi var. Bu 5 bin kişilik entelektüel, doktoralı Türk gencinin de burada eğitim, kültür ve yayıncılıkta, bizim temsilcilerimiz gibi görüyorum. Bütün bunları önümüzdeki yıllara yansıtırız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "30 Türk yayıncı katıldı"

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da yaklaşık 30 Türk yayıncının fuara katıldığının altını çizerek, "Londra Kitap Fuarı, yarım yüzyıla yaklaşan, büyük bir organizasyon. Özellikle telif açısından çok anlam ifade eden, büyük bir çalışma. Biz de İTO olarak üyemiz olan yayıncılarla beraber İTO'nun desteğiyle buraya katılım sağlıyoruz." diye konuştu.

TEDA kapsamında 2 bin 600'den fazla eserin farklı dillere çevrilmesinin büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Kuralay, şunları kaydetti:

"Bu dillerin içinde İngilizce de var. Sanıyorum 51 kitap çevrilerek İngilizce'ye kazandırıldı. Bunun çok anlamlı ve önemli olduğunu, bu hizmetin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz, kitaba inanan bir milletiz ve gerçekten söylenenin tersine, kitabın bizim hayatımızda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yayıncılıkta ilk 10'a giren ülkeyiz. Kitabı, kültür ekonomisinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Baktığımızda da ekonomik göstergeler, sayılar, başlıklar ve çeşitlilik açısından Türkiye gerçekten iyi bir noktada. Gelişmeye de devam etmekte. 72 bin başlıkta Türkçe eser üretilmekte ki bu gerçekten çok iyi bir rakam. Ekonomimizde ve dünya ekonomisinde bir daralma olmasına rağmen, yayıncılık ekonomisinde oranlar düşse de gelişen ve büyüyen bir sektörle karşı karşıyayız. Bu fuarın da yayıncılık sektörünü daha da büyüteceğine inancımız tam. İTO olarak yaklaşık 30 uluslararası fuarda ülkemizin temsilini sağlamaya çalışıyoruz. Bunların içinde, kültür ekonomisi dediğimiz, sinemanın, televizyonun ve kitabın içinde olduğu sektörün fuarlarına da milli katılım sağlayarak ülke ekonomisine katkı sunmak istiyoruz."

Fuarda yer alan Türkiye standında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat, Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) desteğiyle yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserleri ile güncel yayınlardan oluşan yaklaşık 500 eser sergileniyor.

Bu yıl Endonezya'nın "odak pazar" ülke olarak belirlendiği fuar 14 Mart'a kadar sektör profesyonellerinin ziyaretine açık olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 20:10
  1. büyükelçi
  2. Fuar
  3. İTO
  4. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Trump, kızının ve damadının Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmasını istedi"
    1. "Trump, kızının ve damadının Beyaz..
    2. AK Parti’li Canbey: “Provokasyon..
    3. İskoçya'da çığ düştü: 2 ölü, 2 yaralı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    5. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    6. Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ..
    7. Gürcistan, 2 milyar dolarlık enerji..
    8. SPK'dan muafiyet açıklaması
    9. SPK haftalık bülteni
    10. Venezuela'da Guaido'ya sabotaj..
    11. Almanya’da bomba ihbarı paniğe neden..
    12. FETÖ'ye ağır darbe! Çok sayıda gözaltı
    13. Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    14. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    15. LPG'ye zam geldi! Eşel mobil sistemi..
    16. "Daha güçlü bir Türkiye için aşkla..
    17. Akşener’den Gümüşhane’ye sürpriz..
    18. ABD'den terör örgütüne 300 milyon dolar!
    19. FETÖ/PDY'ye yönelik, Sakarya merkezli..
    20. Belediye başkanını öldüren şahsa..
    21. Sterlin Brexit oylaması öncesinde..
    22. Yemen'in Zemar kentinde kolera salgını..
    23. BİLSEM sınav sonuçları ne zaman..
    24. Duruşma sonrası karşılaşan taraflar..
    25. Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı..
    26. Küçük Batuhan’ın duygulandıran bayrak..
    27. Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa"..
    28. Ali Erbaş: Gönül coğrafyamız Anadolu..
    29. 74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması
    30. Pakistan'a "kapıda vize" dönemi başlıyor
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü