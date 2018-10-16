0553 313 94 23

Londra Borsası yöneticisi Schwimmer Suudi Arabistan ziyaretini iptal etti

Londra Borsası Üst Yöneticisi Schwimmer’in, 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan uluslararası yatırım toplantısına katılmayacağı duyuruldu.

16 Ekim 2018 Salı 22:38
Londra Borsası yöneticisi Schwimmer Suudi Arabistan ziyaretini iptal etti

Londra Borsası'ndan yapılan açıklamada, Üst Yönetici Schwimmer’in  23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın  himayesinde Riyad’da düzenlenecek olan  "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII)" toplantısına katılmayacağı bildirildi.

Uluslararası yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu’nun kurucusu  İngiliz yatırımcı Richard Branson da geçen hafta Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın  kaybolmasının ardından Suudi Arabistan’nda yürüttüğü iki turizm projesindeki  yöneticilik görevini askıya almaya karar verdiğini açıklamıştı.

Branson, ayrıca Suudi Arabistan ile yapılması planlanan 1 milyar  dolarlık yatırım projesini askıya aldığını duyurmuştu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akibetine ilişkin soru işaretleri  nedeniyle son günlerde birçok önemli isim Suudi Arabistan'da düzenlenen  toplantılardan çekilme karar aldı.

Amerikan teknoloji devi Google Cloud’ın Üst Yöneticisi (CEO) Diane  Greene, "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen konferanstan çekildiğini açıklayan  son isim oldu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde  gerçekleştirilmesi planlanan konferanstan bu hafta çekilen diğer isimler arasında  ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in CEO’su Jamie Dimon,  Blackrock'un CEO'su Larry Fink ve Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman da yer  aldı.

Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO’su Dara  Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL’in kurucusu Steve  Case, Viacom’un CEO’su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee  de konferansa katılmayacağını açıklayan diğer isimler arasında yer aldı.

ÖNDE GELEN BASIN KURULUŞLARI SPONSORLUKLARINI ÇEKTİ

İş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra uluslararası basın  kuruluşları da konferanstan desteğini çekmeye devam ediyor.

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post, ve  Bloomberg konferanstan sponsorluğunu çeken ya da katılmayacağını açıklayan  kurumlar arasında yer alıyor.

Ayrıca, The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton  Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa  katılmaktan vazgeçen basın temsilcileri olarak öne çıkıyor.

Hala sponsorlar arasında kalmaya devam eden Amerikalı basın kuruluşu  Fox ise gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiklerini açıkladı. 

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:38
  1. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    1. Balıkesir'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Af için talimat..
    3. Malatya'da takla atan araçtan burnu..
    4. Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 28 tır..
    5. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması
    6. Aziz Sancar'dan öğrencilere çok önemli..
    7. 21 öğrenci gıda zehirlenmesi..
    8. Sakarya'da bıçaklayıp yol kenarına..
    9. Kızılırmak'ta dev yayın balığı yakalandı
    10. Şanlıurfa'da otoyoldan kaçak geçiş..
    11. Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 6 kişi..
    12. Kastamonu'da ayı zannettiği komşusunu..
    13. Korkunç kaza! Hız kadranı 180'de..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    15. Londra Borsası yöneticisi Schwimmer..
    16. Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki Türk..
    17. Trump, Prens Selman ile yaptığı..
    18. Kastamonu'daki FETÖ davalarında..
    19. TBMM, o ülkedeki barış gücü desteğini..
    20. Tedavisi süren Adem Ljajic, takımdan..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?