Londra Belediyesi'nin Müslüman Başkanı Sadık Khan'a domuzlu saldırı!

İslamafobi ile suçlanan İngiltere Muhafazakar Parti üyesi Michael Fabricant, Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ı üzerine bir domuz binmiş, Han'ı da domuz balonu imajıyla gösteren bir tweet atmıştı.

Tweet ise Fabricant tarafından hızla silinirken Khan'ın izin verdiği ve Trump'ın ziyareti sırasında Westminister üzerinde uçan “Bebek Trump” protesto balonuna gönderme yapıldığı iddia edildi.

BALON SAVAŞLARINI KİM YENDİ?

Fotoğrafta iseDonald Trump'ı sırıtırken gösterirken arka planda ise balondan bir domuzun Khan'ın yüzünün eklendiği bir diğer balonun sırtına yüklendiği kaydedildi. Paylaşımdaki cümlede ise, “Trump, balon savaşlarında Sadık Khan'ı yendi” yazıyordu.

İşçi Parti üyesi Streeting, Muhafazakar Parti Başkanı Smith'e yazdığı mektupta, Müslüman olan Khan'la bağlantılı olarak bir domuz resmi kullanılmasının “hayli uygunsuz ve ırkçı” olduğu ifade edildi. Ayrıca muhazakar parti içinden Zac Goldsmith tarafından yapılan İslam karşıtı başkanlık kampanyasını yansıttığını söyledi.

LBC'ye konuşan Khan: “Böyle bir tweeti onun yerine ana akım partisinin parlamenter bir üyesi atmış olsaydı onunla ilgili partisi tarafından harekete geçilmesini isterdim” dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Warsi ise Muhafazakar Parti içinde İslamafobi üzerine bir araştırma yapılması gerektiğine değindi: “Bu sorun benim partim içinde olmaması gerektiği kadar yaygın” diye ekledi.

Fabricant özür dilediği tweetinde ise “Kazara bir fotoğrafı tweetlediğini”, güvendiği bir kişi tarafından kendisine gönderilen tweeti paylaştığını öne sürerek, “Bir toplantı nedeniyle kafasının karışık olduğunu ve fotoğrafı küçük bir iPhone'da gördüğünü, tam olarak ne olduğunu anlamadığını” iddia etti.

Fabricant “paylaştığı şeyin çok farklı ve çok çirkin bir şey olduğunu anladığında ise tweeti sildiğini ve bunu birkaç dakika içinde yaptığını” beyan etti.

KENDİ KENDİNE ELEŞTİRİ

Fabricant aynı zamanda “sosyal liberal bir muhafazakar olarak “özellikle küçük düşürücü” bulduğunu belirtti.

(TIMETURK)