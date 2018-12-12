Lonca Girişimcilik Merkezi 11 startup ile üçüncü döneme başladı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk’ün, yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nde üçüncü dönem eğitimleri başladı.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, yüzlerce başvuru arasından seçtiği 11 girişimciden oluşan ekiple üçüncü dönemine başladı. Yeni dönem ekiplerinin tanıtım toplantısı, Lonca’nın ilk döneminden itibaren girişimcilere Türkiye’nin çeşitli illerinde çalışma alanı sağlayan Workinton’un Levent 199 ofisinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, İnsan Kaynakları Grup Müdürü Semih Sel, Workinton yönetimi, mezun girişimciler, yeni dönem girişimciler, Kuveyt Türk’ün iş ortakları ve davetliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücahit Gündebahar, Lonca Girişimcilik Merkezi ile Kuveyt Türk’ün yazılım, teknoloji ve FinTech alanındaki bilgi, birikim ve deneyimlerini girişimcilere aktardıklarını belirtti.

Gündebahar, "Özellikle erken aşama girişimcilerin eğitim, mentorluk, networking ve çalışma alanı gibi birçok ihtiyacı bulunuyor. Biz de Lonca Girişimcilik Merkezi ile genç girişimcilere destek olmanın ve heyecan verici fikirlerine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Lonca’da girişimci ekiplere eğitim, proje bazlı mentorluk, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti, hibe, Ar-Ge desteği ve API gibi pek çok ayrıcalık sağlıyoruz. Ürünü hazır olan girişimlerin de bankamızla işbirliği yapmasına olanak tanıyoruz. Lonca Girişimcilik Merkezi, bankamızın sürekli eğitim ve gelişim ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiği projelerden biri. Burası gerçekten de çok kısa sürede büyük bir okula dönüştü." açıklamasında bulundu.

Üçüncü dönemde hibe olarak verilen tutar ve desteklerin artacağını belirten Gündebahar, “Her bir girişime performanslarını takip ederek 40 bin TL’ye kadar hibe vermeyi, yurt dışına hazır olan girişimlerin ise fuar ve etkinliklere katılmalarına yardımcı olmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.





