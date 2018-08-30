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Lombok Adası bir ayda 2 bin kez sallandı

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda 5 Ağustos'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 2 bin kez artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 23:30
Lombok Adası bir ayda 2 bin kez sallandı

Endonezya'nın doğusunda bulunan Lombok Adası'nda, 5 Ağustos'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 2 bin artçı deprem kaydedildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamaya göre, adada 25 günde bin 973 artçı deprem meydana geldi. 563 kişinin öldüğü depremlerde 7 binden fazla kişi yaralandı.

Endonezya hükümeti, bölgenin tekrar inşa edilmesi için yaklaşık 17 milyon dolar bütçe ayrıldığını açıkladı.

Lombok, 5 Ağustos'ta kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremin ardından 19 Ağustos'ta 6,3 ve 6,9 büyüklüklerindeki iki depremle daha sarsılmıştı.

Depremlerde yaklaşık 75 bin ev hasar görürken, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 23:30
  1. Lombok Adası

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