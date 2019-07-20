Lokum severlerin yeni gözdesi güllü ve zereşk üzümlü lokum

Termali, mermeri, sucuğu, haşhaşının yanı sıra dillere destan lokumu ile de tanınan Afyonkarahisar’da lokuma olan ilgi yaz aylarının gelmesiyle daha da arttı.

Kaymaklı, fıstıklı, cevizli, güllü ve zereşk üzümlü seçenekleriyle Afyonkarahisar’la özdeşleşen lokum satışları yerli ve yabancı turistlerin da kente gelmesiyle gün geçtikçe artıyor. Kentten birçok ülkeye lokum ihraç eden bir firmanın satış sorumlusu Ahmet Önder, yaz aylarının gelmesi ile birlikte yerli yabancı turistin Afyonkarahisar’dan geçerken mutlaka lokum aldığını belirtti. Satışların arttığını, gençlik iksiri gibi bir lokum ürettiklerini belirten Önder; “Afyon Lokumu geleneksel bir lokumdur. Aynı zamanda bu lokumun özelliği yan etkisi olmayan toz şekerden yapılan bir lokumdur. Lokum bir de manda kaymağı ile birleştiği zaman enfes bir tat elde ediliyor. Afyon lokumu, Afyon mermeri, Afyon sucuğu, Afyon süt kaymağı, Afyon ekmek kadayıfı bunlar yöremizin işaretleridir. Yöremizin işaretleri derken lokum bunların başlangıcıdır. Zereşk üzümlü, Antep fıstıklı, narlı, gül yapraklı lokum çeşitlerimiz vardır. Gül yapraklı lokumun özelliği gül yapraklarının hiç açılmamış tomurcuktayken kesilmiş halidir. O da organik özelliği ile kokusu, lezzeti hiç bozulmadan lokuma kattığınız zaman bir de Antep fıstığı olunca enfes bir tat elde ediyorsunuz. Diğer lokumlarımızın da hiç yan etkisi yok. Normalde gerçek lokum tozşekerden yapıldığı zaman bir de Afyon suyu katıldığı zaman çok güzel olur. Biliyorsunuz yöremizin maden suyundan tutun da genel olarak kullandığımız sularımız çok lezzetli ve hiç yan etkisi olmayan sulardır. Yaz mevsiminin gelmesi bizim iç turizmin yoğunluğunun yüksek olduğu bir dönem. Bizim yabancı gurbetçilerimizin gelmesi, okul kayıtlarının başlaması, termal turizm için Afyon’a gelen ve alışverişlerinde buraya gelip de ’bize bir tatlı getirmedin’ denmesin diye gelip lokumu alan kişilerin vermiş olduğu bir pazar. Bu mevsimlerde satışlarımız yüzde 100 arttı diyebiliriz” dedi.