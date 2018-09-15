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Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray itirafı: Çekiniyoruz

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova'da Başkan Ilya Gerkus, açıklamalarda bulundu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 18:34
Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray itirafı: Çekiniyoruz

Lokomotiv Moskova'nın Başkan Ilya Gerkus'a, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ilya Gerkus'a "Galatasaray deplasmanından endişeleniyor musunuz?" sorusu yöneltilirken, "Türkiye'ye gitmek her zaman endişe verici, dünyadaki her takım için böyledir. Ancak aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak büyük bir tatil. Hazırız, umarım oradan iyi bir sonuç alırız" dedi.

Dinamo Moskova maçında 1-1'lik skorun kendilerini üzdüğünü söyleyen Gerkus, "Galibiyet yakında ancak başaramadık. Taraftarın desteği ve inancı bizi daha da güçlendirir. Şampiyonlar Ligi'nde her şeye sıfırdan başlayacağız. Artık Türkiye'deki maçımızı düşünüyoruz" sözlerini kullandı

"DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADI"

Lokomotiv Moskova Başkanı Ilya Gerkus, Galatasaray maçıyla ilgili geçtiğimiz günlerde ise, "Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Her takımın güçsüz olduğu alanlar var, biz de onlara çalışacağız. Bu maçlar ne kadar iyi olduğumuzu gösterecek. İlk maç çok zor olacak, Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Çok gürültülü bir stat, dünyanın en gürültülü stadı, eşi benzeri yok. Ayrıca rakip de çok sıkı oynayacaktır, bizim için zorlu olacak. Hocamız için oyuncuları hazırlamak önemli bir görev olacak. Ağır bir rakibe karşı hayatta kalmak önemli olacak" açıklamasını yapmıştı

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında 18 Eylül'de İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 18:34
  1. İstanbul
  2. ŞAMPİYONLAR LİGİ
  3. Lokomotiv Moskova
  4. Galatasaray
  5. Ilya Gerkus

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