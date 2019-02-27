0553 313 94 23

Lokomotiften ayrılan vagonlar yük trenine çarptı

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:02
Lokomotiften ayrılan vagonlar yük trenine çarptı

MALATYA (AA) - Malatya'da garda bulunan ve manevra yapan yük treninden ayrılan iki vagon, yaklaşık 15 kilometre ilerledikten sonra başka bir yük trenine arkadan çarptı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Tren Garı yanında bulunan Alanyurt Müselles İstasyonu'nda manevra yapan bir yük treninin 2 vagonu, lokomotiften ayrılarak Sivas yönüne doğru hareket etmeye başladı.

Eğimli arazinin de etkisiyle yaklaşık 15 kilometre rayların üzerinde kontrolsüz şekilde ilerleyen vagonlar, Dilek İstasyonu'ndan Sivas istikametine giden 53513 numaralı yük trenine arkadan çarptı.

Kazada, çok sayıda yük vagonu raydan çıkarken bazılarının ise tekerleri koptu, raylarda ise hasar oluştu.

TCDD yetkilileri hattın tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Abdullah Buğday, gazetecilere yaptığı açıklamada, hemzemin geçitten önce yük treni ardından yolcu otobüsünün geçtiğini anlatarak, "15 saniye geçti geçmedi lokomotifsiz bu iki vagon gelip trene çarptı. Can kaybı olmadı. Yaşanan zarar belli, Allah yardımcıları olsun. Çok şükür can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:02
  1. lokomotif
  2. Malatya
  3. tren kazası
  4. Vagon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cami imamı minareden anons etti, mahalleli ayağa kalktı
    1. Cami imamı minareden anons etti,..
    2. MÜSİAD’dan Mısır’daki idam kararlarına..
    3. MİT Başkanı Hakan Fidan’dan YÖK’te..
    4. Fatma Şahin’den fıstık gibi mesaj
    5. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
    6. 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı,..
    7. Silahla vurularak öldürülen kuyumcu ve..
    8. PAÜ’lü öğrenciler bilek güreşinden..
    9. Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak..
    10. Mısır Ulaştırma Bakanı istifa etti
    11. Mısır’da 25 kişiye mezar olan tren..
    12. Van ve Bitlis’teki trafik kazaları..
    13. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    14. Selçuklu Basketbol Takımı, Konyaspor'a..
    15. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı..
    16. Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması
    17. MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir..
    18. Nijerya’da Buhari yeniden devlet..
    19. Ülkücüler Hocalı katliâmını unutmadı
    20. GÜNCELLEME - Antalya'da üç aylık..
    21. Vali Memiş, “Çiftçilerimize 186 milyon..
    22. Savaş çanları çalıyor: Askerleri..
    23. ‘Bilgisayar ile Yapay Zekanın Geçmişi..
    24. YSK'dan CHP'ye kötü haber!
    25. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    26. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    27. Kiralık villada uyuşturucu ticaretine..
    28. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel..
    29. Balıkesir’de orman yönetim konseyi..
    30. Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor