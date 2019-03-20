0553 313 94 23

Lokman Çağırıcı: “22 mahallemizin tamamına havuz yapıyoruz”

Gençleri bütün branşlarda sporla buluşturmayı ilke edinen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın hedefi 8 havuzun bulunduğu ve 2 tanesinin inşaatının devam ettiği ilçede 22 mahallenin tamamına havuz yapmak.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:34
Lokman Çağırıcı: “22 mahallemizin tamamına havuz yapıyoruz”

Gençleri bütün branşlarda sporla buluşturmayı ilke edinen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın hedefi 8 havuzun bulunduğu ve 2 tanesinin inşaatının devam ettiği ilçede 22 mahallenin tamamına havuz yapmak. Geleceğin yüzücülerinin Bağcılar’dan çıkacağını söyleyen Çağırıcı, “Bu havuzlarda yetişen sporcularımızın milli sporcu olarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum” dedi.


Bağcılar Belediyesi’nin hizmete sunduğu Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, Yıldıztepe, 15 Temmuz ve Göztepe Spor Kompleksi’nde bulunan 8 kapalı yüzme havuzu gündüz çocuklara ve akşam ise yetişkinlere hizmet veriyor. Suya giren vatandaşlar kulaç atarak günün yorgunluğundan ve stresinden kurtuluyor. Öğrenciler havuzlardan ücretsiz olarak yararlanırken beden eğitimi derslerini de yine havuzlarda yapıyor.



“Profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme, dalış ve su sporları eğitimi veriliyor”


Sağlık Bakanlığı Havuz Yönetmeliği’ne uygun hijyenik, modern ve çok amaçlı bu havuzlarda birçok aktivite de yapılıyor. Bağcılarlıların yoğun ilgi gösterdiği mekanlardan bir tanesi olan havuzlarda profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme, dalış ve su sporları eğitimleri veriliyor.


Cumhur İttifakı adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni dönemde havuzların sayısını artırarak ilçeyi havuzlarla donatmayı planlıyor. Şu anda 8 olan havuz sayısı, inşaatı devam eden 2 tanesinin de tamamlanmasıyla 10’a çıkacak.


“Yüzme havuzları dünya standartlarında olacak”


Hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkı sağlayan yüzme sporuna ayrı bir önem verdiğini söyleyen Çağırıcı, “İnşallah 22 mahallemizin tamamına dünya standartlarında kapalı, modern ve hijyenik yüzme havuzu kazandıracağız. İçinde her türlü sosyal imkan da barındıracak modern tesislerimiz, bölge insanının yüzmeye olan ilgisini de artıracak. Geleceğin yüzücüleri Bağcılar’dan çıkacak. Bu havuzlarda yetişen sporcularımızın milli sporcu olarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Hem önemli uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağız hem de yıldız sporcular yetiştireceğiz” dedi.


“Yeni dönemde halı saha sayısı 12’ye çıkacak”


Bunun yanında ilçede öğrencilerin ücretsiz yararlandığı ve beden eğitim derslerini gördüğü 15 spor kompleksi ile 7 kapalı halı saha bulunuyor. Yeni dönemde halı sahalara 5 tane daha eklenerek bu sayı 12’ye çıkacak. Ayrıca öğrenciler, yaz tatillerini bu tesislerde futbol, basketbol ve voleybol gibi spor faaliyetlerinden yararlanarak değerlendiriyor. Yetenekleri keşfedilen öğrenciler velilerin de istek ve onayıyla spor kulüplerinin altyapısına kazandırılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenomen olmaya çalışan magandanın cezası değişti
    1. Fenomen olmaya çalışan magandanın..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı..
    3. UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun..
    4. "Hizmet edilsin diye gönderdiğimiz..
    5. Devlet Bahçeli'den şampiyonluk yorumu
    6. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin en..
    8. Günün ilk yarısında en çok değer..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada bu..
    10. Erdoğan: "On binlerce kilometre öteden..
    11. Günün ilk yarısında en çok değer..
    12. Günün ilk yarısında en çok değer..
    13. Borsada işlem hacmi sıralaması
    14. Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında..
    15. Borsada endekslerin değişimi
    16. 'Elektronik sigara kalp krizi riskini..
    17. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    18. Borsada günün ilk yarısı
    19. Pakistan'da saldırı! Ölüler var
    20. Borsada günün ilk yarısı
    21. Denizli Valiliği: Depremde 30 ev..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim ne derse..
    23. Geleceğin edebiyatçıları ödüllerine..
    24. Uysal, “31 Mart seçimleri iki boyutlu..
    25. Beyoğlu Belediyesi’nden geri dönüşüme..
    26. Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir..
    27. Ekmeğini çöpten çıkarıyor
    28. Piyasalarda gün ortası
    29. YPG/PKK-DEAŞ çatışmasının ardından..
    30. Erdoğan ile görüşen Şevval Cerrah o..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin